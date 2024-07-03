投委會：退休投資以避險為上

利率變動與經濟活動及投資表現息息相關，亦是投資的其中一項風險因素，因此對所有投資者而言都非常重要。利率走勢預期會掀動投資者的情緒，令投資市場變得波動。美國聯儲局在六月中旬公布維持利率不變，投資者尤其是風險承受能力較低的準或已退休人士，應留意利率走向部署投資策略。

了解長壽和通脹風險

面對利率變動的不確定性，不少退休人士都擔心投資會虧蝕退休積蓄；而完全不做投資，又怕錯失資本增值的機會，以及來自長壽和通脹的財務風險。近年環球不少地方都面對通脹高企的問題。我們不應小覷通脹的威力，它會在不知不覺間蠶食金錢的購買力，令積蓄「縮水」。透過投資為退休積蓄增值，是退休人士減低通脹風險的其中一個方法。

部分退休人士會投資例如公用股或銀行股等收息股，以賺取被動收入。不過，上市公司的派息並非必然，過往就有不少上市公司削減股息甚至不派息，當中包括一些傳統的收息股。投資者若有意買股收息，切忌只看股息率的高低，應要了解公司的盈利前景和派息政策，以判斷公司未來能否保持派息及派息水平。

風險管理宜放首位

退休人士可承受的風險較低，亦「蝕不起」退休積蓄，故投資時宜把將風險管理放在首位。退休人士可以考慮透過複息效應帶動財富增長，同時減低短期市況波動的影響，避免較高風險的短線投資和操作，例如即日鮮、炒作消息、買賣窩輪和牛熊證等衍生工具，甚至是孖展買賣。

另外，退休投資者應緊守一些投資的基本原則，包括分散投資、嚴守止蝕紀律和避免投資於一些自己不熟悉的投資產品，這些都是有效管理投資風險的方法。投資是財務策劃和退休策劃的一部分，做投資之前，我們要了解自己的財務狀況，包括可以做投資的本錢，以及知道自己需要達成的財務目標。投資者可以利用投委會網頁上的退休計劃計算機，制定退休預算及了解個人財務狀況。

投委會