鄭勤龍：恒指短線或有回吐壓力

由卦象顯示，恒指走勢正處於《山地剝》變《火山旅》之中，在易經「山」是一個高聳而龐大的阻礙物，因此在易經中便將「山」視為阻礙力和困難，今「剝」卦和「旅」卦帶有「山」的元素，因此若將其意象應用於恒指的走勢預測上，便可預示着恒指在短期內的走勢或仍有一些回吐壓力。

承接上文預示港股向上阻力大，不宜進取的《天山遯》變《坎為水》卦，恒指上周三(27日)在17,946點開市，當日指數在高見17,961點後便轉勢回吐，翌日大市在低見17,583點後現反彈，然而大市連續兩日出現深長的上影線，反彈無力，昨日大市升了50點，收報17,769點，可說是已應驗了有明哲保身之象，固《雜卦傳》曰：「遯則退也。」的「遯」卦和代表困難，故此若將其象應用於恒指的表現上，便可預示大市所面臨的阻力仍然不輕的「坎為水」卦象。

「剝」卦的本義為剝落，乃陽退陰進之象，在《易經》，陽氣主上升，而陰氣主下降，而「旅」卦則為六合卦，代表吉祥，然而，綜合了卦象和基本分析，並將其意象應用於大市的預測上，便可理解為下跌後的技術性反彈而已。

玄學金融家 鄭勤龍