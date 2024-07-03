陳樂怡：押注電力股博有利好政策

美國總統大選首場電視辯論舉行後，形勢對特朗普有利，美國債息抽升以至美匯上升，不利風險資產。本周市場焦點落於美國非農就業報告，若就業市場加快降溫，或可增強年內減息兩次的預期。後續投資者宜觀望7月內地留意改革路線圖。恒指料反覆下試250天線，即約17,500點水平。

與此同時，公司具備豐富的項目儲備，裝機有望加快擴張。公司日前公布，獲母公司國家能源集團注入部分新能源資產，預計新能源裝機規模約400萬千瓦。注資計劃料可增強其營運能力，利好短線股價表現。

關注晶片封裝設備龍頭

另一方面，市傳兩納米等最先進製程相關研發，以及兩納米後續需求超出預期，推動台積電擴產。市場預計，台積電2025年資本開支達320億至360億美元，按年增長12.5至14.3%。另外，南韓SK海力士計劃到2028年投資高達748億美元，其中80%將用於高帶寬記憶體(HBM)晶片的研發和生產。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)