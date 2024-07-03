陳樂怡：押注電力股博有利好政策
2024年07月03日 07:00
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美國總統大選首場電視辯論舉行後，形勢對特朗普有利，美國債息抽升以至美匯上升，不利風險資產。本周市場焦點落於美國非農就業報告，若就業市場加快降溫，或可增強年內減息兩次的預期。後續投資者宜觀望7月內地留意改革路線圖。恒指料反覆下試250天線，即約17,500點水平。
市場憧憬內地將會推動電力改革，若有利好政策消息，料可帶動電力股板塊估值向上，龍源電力(00916)可望受惠其中。看好公司未來幾年實行「以大代小」的戰略，即是通過拆除老舊的小型機組，並替換為單機容量更大的現代化機組，將有助於提升營運效率。
與此同時，公司具備豐富的項目儲備，裝機有望加快擴張。公司日前公布，獲母公司國家能源集團注入部分新能源資產，預計新能源裝機規模約400萬千瓦。注資計劃料可增強其營運能力，利好短線股價表現。
關注晶片封裝設備龍頭
另一方面，市傳兩納米等最先進製程相關研發，以及兩納米後續需求超出預期，推動台積電擴產。市場預計，台積電2025年資本開支達320億至360億美元，按年增長12.5至14.3%。另外，南韓SK海力士計劃到2028年投資高達748億美元，其中80%將用於高帶寬記憶體(HBM)晶片的研發和生產。
封裝設備龍頭ASMPT(00522)將會受惠於晶片業上調資本開支，公司下半年業績亦有望持續改善。客戶拓展理想，公司預計自第二季度起將會取得更多來自領先晶圓代工客戶及其供應鏈合作夥伴的訂單。現時預計人工智能(AI)晶片需求驅動下，先進封裝業務迎來高速增長，盈利前景具憧憬空間。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)