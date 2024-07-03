波司登控股股東擬折讓9.6%配股

目前預期配售事項將於7月5日落實完成，惟須達成大宗交易協議所載的條件。

截至公告日期及於配售完成前，賣方持有公司17.15億股股份，佔公司已發行股份總數的約15.6%；假設配售將按預期完成，賣方持有的公司股份佔公司已發行股份總數的比例將減少至約11.96%，而高氏家族持股由67.57%降至63.93%，高德康將繼續為公司的控股股東。

根據大宗交易協議，賣方已承諾，於大宗交易協議日期起至配售完成日期後365日止期間，其不會進一步出售截至大宗交易協議日期所持有的公司任何股份。

賣方進行配售主要為了優化公司股東結構、釋放公司股份市場流動性並引入更多優質的境內外投資者。配售事項的所得款項將主要用於賣方資金需求及慈善事業發展等。