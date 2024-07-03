波司登控股股東擬折讓9.6%配股
2024年07月03日 07:53
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波司登(03998)宣布，於7月3日交易時段前，由集團創辦人、董事局主席及控股股東高德康設立的信託間接全資擁有的盈新國際投資(賣方)，知會公司，其已與售代理摩根大通訂立大宗交易協議，據此，配售代理同意按每股4.31元，向獨立於公司的買方配售由賣方持有的公司4億股現有股份，出售股份佔公司已發行股份總數的約3.64%，賣方將套現17.24億元。配售價較股份上日收市價4.77元折讓9.64%。
目前預期配售事項將於7月5日落實完成，惟須達成大宗交易協議所載的條件。
截至公告日期及於配售完成前，賣方持有公司17.15億股股份，佔公司已發行股份總數的約15.6%；假設配售將按預期完成，賣方持有的公司股份佔公司已發行股份總數的比例將減少至約11.96%，而高氏家族持股由67.57%降至63.93%，高德康將繼續為公司的控股股東。
根據大宗交易協議，賣方已承諾，於大宗交易協議日期起至配售完成日期後365日止期間，其不會進一步出售截至大宗交易協議日期所持有的公司任何股份。
賣方進行配售主要為了優化公司股東結構、釋放公司股份市場流動性並引入更多優質的境內外投資者。配售事項的所得款項將主要用於賣方資金需求及慈善事業發展等。