華為堅持不造車　賽力斯收購AITO問界商標

賽力斯公布，該公司控股子公司賽力斯汽車擬收購華為技術及其關聯方持有的已註冊或申請中的919項問界等系列文字和圖形商標，以及44項相關設計專利，收購價款合計25億元人民幣。

賽力斯在公告中表示，基於產品與品牌市場認知的一致性，本次交易相關標的資產將專用於雙方聯合業務。交易不影響雙方聯合業務的開展，雙方將進一步深化合作關係。

對於轉讓AITO問界商標等相關智慧財產權，內媒引述華為方面回應表示，華為將問界等系列商標轉讓給賽力斯，同時華為將繼續支持賽力斯造好問界、賣好問界。華為一貫堅持不造車，而是利用領先的智慧網聯汽車技術，持續幫助車企造好車、賣好車。華為將持續與車企為使用者打造卓越的智慧汽車產品，提供極致的智慧移動體驗。

為繼續強化與華為的合作，據報賽力斯與華為於近日簽署進一步深化聯合業務合作協議。根據協議，雙方將充分發揮聯合業務優勢，將AITO問界打造為世界級新豪華汽車領導品牌。在2023年2月，雙方曾簽署深化聯合業務協議。根據協議，賽力斯聯合業務的目標是2026年實現新能源汽車產銷達100萬輛。同時，賽力斯和華為雙方也將進一步推動聯合創新中心的成立。