加拿大就對中國電動車加關稅諮詢　據報不針對電池等

外媒報道，加拿大總理杜魯多政府已公布將考慮阻止中國製電動車進入加拿大市場的方案，包括對進口電動車徵收關稅及阻止中國投資加拿大新工廠。據周二(2日)發布的文件，杜魯多政府似乎只考慮對成品車徵收關稅，例如，可能被徵收關稅的商品清單中不包括電池或電池組件。

該文件的發布，是加拿大在徵收關稅之前必須進行正式諮詢的一部分。財長方慧蘭(Chrystia Freeland)上周宣布，將徵求工會及汽車行業團體等利益相關者的意見，諮詢將持續至8月1日。

諮詢文件指，加拿大的電動車產業「面臨着因中國電動車向加拿大及全球市場出口大幅增長，而受到損害的風險，而中國透過廣泛的非市場政策及做法提供不公平支持」。文件稱，中國的政策包括普遍的補貼、對必要零部件供應鏈的補貼、有問題或不存在的勞工及環境標準，以及人為降低生產成本的其他措施，導致中國電動車產能嚴重過剩。

該文件沒有提供潛在的關稅稅率，而是要求就不同車輛類別的關稅稅率、並就關稅可能如何影響電動車整體可負擔性徵求意見。該文件也考慮中國公司可能尋求在加拿大境內建立電動車生產設施的可能性，以試圖在潛在的關稅措施下進入北美市場。

該文件要求就是否需要採取額外行動作諮詢，例如進一步的政策指導、監督或限制與加拿大電動車供應鏈中來自中國的交易及投資。文件又概述另外兩個範疇作諮詢，一是加拿大是否應該規定中國製電動車沒有資格享受聯邦消費者激勵措施，另一個是連網汽車及相關基礎設施的數據私隱及安全考量。