張智威：港股暫難突破　內銀股上升空間有限

美國5月職位空缺數意外增加，反映勞動力巿場的韌性。但美國聯儲局主席鮑威爾在中央銀行論壇上表示，局方在通脹方面取得相當大的進展，希望看到更多進展，然後才有足夠的信心開始減息，其言論被市場解讀為放鴿，隔晚美股做好，港股周三(3日)亦跟隨向上。不過，信誠證券聯席董事張智威表示，恒指短期料繼續受制萬八關，一方面受衍生工具影響，牛證重貨太多抑制大市升勢。另外，市憧憬的股息稅減免只聞樓梯響，港股須待更多好消息刺激才有望出現突破，恒指短期維持在17,300至18,000點上落。