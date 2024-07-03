張智威：港股暫難突破 內銀股上升空間有限
2024年07月03日 11:16
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（中新社圖片）
美國5月職位空缺數意外增加，反映勞動力巿場的韌性。但美國聯儲局主席鮑威爾在中央銀行論壇上表示，局方在通脹方面取得相當大的進展，希望看到更多進展，然後才有足夠的信心開始減息，其言論被市場解讀為放鴿，隔晚美股做好，港股周三(3日)亦跟隨向上。不過，信誠證券聯席董事張智威表示，恒指短期料繼續受制萬八關，一方面受衍生工具影響，牛證重貨太多抑制大市升勢。另外，市憧憬的股息稅減免只聞樓梯響，港股須待更多好消息刺激才有望出現突破，恒指短期維持在17,300至18,000點上落。
北水繼續流入港股，下半年首個交易日淨流入達59.6億元，內銀股成吸納對象，建設銀行(00939)及工商銀行(01398)分別錄得17億及10億元淨流入。張認為內銀股雖然受北水青睞，但內房債務問題，會否影響內銀壞帳仍值得留意，板塊上升空間有限，四大內銀只宜買入作收息之選。
阿里巴巴(09988)公布第2季斥資58億美元在港美市場回購股份，較首季增加20.8%，回購力度亦超越騰訊控股(00700)同期的約380億元，成為期內回購「最闊綽」的港股，但股價仍未見起色。張智威認為，市場對公司早前發行可換股債券(CB)並不受落，加上多間企業在購物節銷售表現遜色，市場憂慮內地消費力下降，拖累阿里盈利表現，股價暫時難望樂觀。