新資本投資者入境計劃3個月接339宗申請　料帶來百億投資額

政府3月推出「新資本投資者入境計劃」（下稱「新計劃」），吸引資產擁有人在香港落戶發展，並透過調配和管理財富，發掘本港多元的投資機會。入境處剛於6月批出首批「新計劃」簽證，相關個案在3個月內已經完成申請審批並獲正式批准，由推出至6月底共接獲逾3,700宗查詢，339宗申請，原則上批准88宗個案(批准以訪客身份在港逗留180天以便投資)，而已完成3,000萬港元投資的獲批簽證有3宗，若全數申請獲批，預料可為本港帶來的投資金額逾100億港元。入境處和投資推廣署緊密合作處理有關「新計劃」的申請，並同時積極探討合作機會，以提升外國商務旅客體驗。

入境處處長郭俊峯指，政府推出多項政策吸引人才及資金來港，當中包括「新計劃」，已批出首批入境申請，並正積極審理其他申請人的個案。他相信「新計劃」將為香港帶來新的活力和機遇，入境處將繼續與投資推廣署合作，為香港打造更便利營商環境。

投資推廣署署長劉凱旋就認為，「新計劃」為香港帶來多元且龐大的人才庫，當中吸引了經驗豐富的商人和創新企業家，如超過300個申請個案全數獲批，預計可為香港帶來超過100億港元的資金，增強香港資產及財富管理業的發展優勢。

此外，國家宣布即將向非中國籍香港永久性居民簽發一張卡式證件，以提升他們在內地口岸的通關便利。於此新措施下，持卡人可於5年有效期內，多次前往內地而毋須另行申請簽證，並可於內地口岸自助通關，大大提升通關效率，措施有助促進香港與內地之間更緊密的經濟聯繫。