畢馬威：利率料續高於預期　銀行業將受惠

會計師事務所畢馬威發表去年《香港銀行行業報告》，畢馬威中國香港銀行業高級合夥人馬紹輝（Paul McSheaffrey）認為，雖然外圖環境未明，但銀行業的利潤表現強勁，全年整體資產負債表亦呈現溫和增長。展望未來，隨着利率可能持續高於預期，銀行業將繼續受惠。然而，減息的時機和幅度仍存在不確定性，銀行應制定相應策略以作應對。

他個人估計，若美國通脹受控的情況下，聯儲局將如市場預期於年底前開展減息周期，但認為對銀行今年的影響有限，減息效應將於2025年逐漸浮現。

2023年，香港所有持牌銀行的總資產增加2.7%至23萬億港元。高息環境繼續有利於銀行提高盈利能力，淨息差明顯增加，去年所有持牌銀行的淨息差上升30個點子至1.84%，未計減值前的經營溢利則增長34.7%至2,950億元。

畢馬威中國金融服務合夥人沈耀文表示，隨着高息環境持續，銀行在盈利提升的同時需要管理貸款組合並對當中的信用風險加以警惕。減息加上成本持續增加的預期，銀行必須應對挑戰控制成本以及為持續投資創造空間。

展望未來，銀行對於中國內地房地產業和香港中小企的敞口將為信貸質素前景的關鍵。他指，內地當局為遏制和管理房地產行業所引發的情況而採取的任何進一步措施，將對穩定市場並減少借款人違約至關重要。此外，香港經濟從新冠疫情的持續影響中復甦的速度和力度將是另一個關鍵因素，特別是對中小企而言，香港經濟若強勁反彈，將有助改善信貸環境。