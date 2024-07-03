畢馬威：今年港銀整體貸款質量不會差過去年

畢馬威中國金融服務合夥人沈耀文表示，參考金管局公布的今年首季銀行業數據，本地銀行貸款質量有所下降，認為主要與內地房地產商的敞口仍然存在，內房銷售未完全恢復，但預期今年港銀整體貸款質量不會差過去年。

會計師行畢馬威發表年度香港銀行業報告。沈認為，近年港人及內地旅客消費模式轉變，引致本地中小企，尤其是零售業及餐飲業業務受壓。他認為，銀行並非停止向中小企停止借貸，只是在評估企業還款能力及盈利過程更為謹慎，金管局年初亦有就相關問題向銀行發出指引，以示支持中小企，相信銀行並不會因信短期流動性不足而停止貸款。他又指，銀行亦採取措施降低借貸風險，例如減少集中借貸予於個別板塊，並更注重借貸人的流動現金多於抵押品。

近期市場有指銀行審批樓宇按揭的速度放緩，沈耀文解釋，主要由於年初港府全面「撤辣」，按揭成數放寬，申請按揭人數有所增加，導致銀行人手出現緊張，因此審批速度會稍為較慢。

雖然近期負資產數字有所上升，不過大多屬職員貸款及受按揭保險擔保，且升幅未算嚴重，亦未出現大規模的違約情況，因此對於銀行而言，樓按仍然是安全的資產。另一方面，銀行需要考慮自身的盈利能力，相信未來將不會大規模縮減按揭規模；但考慮到資金成本問題，若息口明顯下降，將提供更大的誘因予銀行承辦更多按揭。