報告：比特幣今年或創新高　於目前升值周期未見頂

外媒報道，數據及研究公司CCData周二(2日)發表研究報告指，比特幣在目前的升值周期仍未見頂，今年可能會突破歷史新高。比特幣在3月創下73,700美元以上的歷史新高，但此後一直處於約59,000至72,000美元之間。比特幣最新報61,042美元，跌2.88%。

比特幣3月創下歷史新高，很大程度上是由1月美國批准推出現貨比特幣交易所買賣基金(ETF)所推動。據 CCData稱，迄今為止，已吸引約144.1億美元淨流入。

CCData的報告研究比特幣價格的歷史趨勢，顯示比特幣價格可能會創新高。該公司指，歷史趨勢顯示，「比特幣減半」之前總有一段價格擴張期，在產生周期頂部之前，價格擴張期可以持續366至548天，由於資產類別的成熟及波動性降低，每次減半周期都比之前周期更長。

CCData表示，然而數據及先前的趨勢足以表明，任何橫向價格走勢都是暫時，比特幣很可能在年底前再次突破之前的歷史高位。該公司的報告又指，即將在美國推出以太坊ETF及全球其他類似產品，注定會為該資產類別帶來更多資本、流動性及需求。