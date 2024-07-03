【多圖】黃金海灣意嵐全系列示範單位曝光

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣，周三(3日)對傳媒開放項目第1期意嵐的4個示範單位，戶型涵蓋一房至三房間隔。

當中，一房連家具經改動示範單位參照5B座18樓N室，實用面積316方呎。大門玄關處配備收納櫃，室內以「瑞典蔚藍海岸」為主題設計，選用淺木色為主調，配搭藍色波浪形紋路作點綴，襯以木質和玫瑰金的家具。客飯廳連接戶外露台，採用落地大玻璃趟門連接三合一露台。

開放式廚房設有L型淺色雲石工作台，旁邊延伸一張具備工作及進餐功能的枱面，配備各項家電。設計師將客飯廳與睡房之間的牆壁拆除，改以藍色玻璃作間隔。睡房設有大玻璃窗，有助吸納戶外光線。

發展商同時開放上述戶型的無改動示範單位，清晰可見原裝間隔。至於，兩房無改動示範單位參照第3座18樓D室，寶用面積447方呎，設開放式廚房間隔，不設走廊位。

此外，三房無改動示範單位以第3座18樓A室為藍本而建，實用面積653方呎。廚房採用傳統梗廚設計，浴室配備通風窗。主人睡房設有廣角玻璃窗，主人浴室外連工作平台。