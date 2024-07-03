內地券商據報嚴查員工違規炒股　展開3年倒查

內媒報道，嚴厲打擊證券從業人員及其親屬違規買賣股票行為又有升級的趨勢。報道引述業內人士指，近來行業龍頭券商對內部員工及其家庭成員的股票交易帳戶進行為期3年全面倒查，以徹底揭露任何潛在的違規股票交易活動。審查除關注帳戶本身外，更特別關注與帳戶相關的交易設備及IP地址。

報道引述消息人士指，監管層希望通過這種方式，能夠追蹤到這些設備和IP地址在歷史上的其他交易活動，進而識別交易背後的真正控制者，以幫助確定員工是否參與不當的股票交易行為。

消息人士又指，過去已有類似炒股自查行為，有合規部門下來檢查，事前並無任何通知，「待所有員工均到崗後上交每個人手機，並通過檢查設備查看還有沒有另外的手機等設備」。同時，合規部門待所有員工離開崗位後，會再用設備檢查，看有沒有其他手機，如果有就會成為重點懷疑對象，甚至收走備用手機，檢查是否有登陸的交易帳戶。

有券商界人士稱，員工在入職之初即需上報自己及親屬帳戶，並需每年更新帳戶情況，直接用親屬帳戶炒股的現象較為少見，如果炒股，往往會借用看似與本人毫無關聯的帳戶進行，此類帳戶不在上報範圍內，證券公司自查發現的難度很大。

報道援引資料指，2019至2023年，中國證監會共查辦67宗從業人員違規炒股案件，對139人作出行政處罰。今年初，中證監集中查辦招商證券多名從業人員買賣股票等違法違規行為，對63人作出行政處罰，合計罰款8,173萬元人民幣，對1人作出終身證券市場禁入措施；並將1人涉嫌內幕交易行為移送司法機關處理；以及對46人採取行政監管措施。