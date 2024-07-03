美聯工商舖：今年本港甲廈售價料顯著下跌10至12%

在高息環境下，上半年工商舖買賣市場疲弱，展望下半年，美聯工商舖認為，工商舖市場中「以價換量」的趨勢將會持續，下半年工商舖的交投量將較上半年回升約5%，而成交價方面，料今年甲級寫字樓租售價跌幅較大，料介乎約6至12%；至於商舖租售價，就以民生區舖位跌幅亦顯著，料挫約8至10%。

該公司行政總裁盧展豪表示，綜合美聯工商舖資料研究部及土地註冊處數據，計及逾億元公司轉讓買賣個案在內，今年上半年工商舖合共錄得約1,646宗買賣，按年減少約22.9%，而成交金額則約309億港元，按年微升約4.9%。不過，今年第二季的工商舖買賣較第一季多，相信是由於政府撤辣後，業主降低物業叫價，令工商舖市的買賣價差收窄，成交量回升。

在撤辣後，資金都集中在一手住宅市場上。為提高物業的議價能力，工商舖業主將會降低物業叫價以吸引買家承接，他預料下半年的工商舖交投量將較上半年增長約5%，若聯儲局在下半年較早的時間開始減息，相信下半年交投量有望增加約一成，全年工商舖整體成交量將錄約3,350至3,450宗左右。盧呼籲政府可推出更多扶持餐飲企業的政策，如寬免新開張食肆所繳納的差餉及利得稅。另外，政府可促進市場調查機構、地產代理及新落戶的外地食肆之間的合作，從而協助相關餐飲商戶更快地熟悉本地的行情。

美聯商業董事李鎮龍指出，上半年商廈成交量錄約344宗，按年減少約29.4%，成交金額按年上升約47.2%至約135.8億，相信是與期內錄得數宗大手成交有關。商廈租售價方面，指標甲廈價格和租金上半年分別累跌約11.2%及約6.7%，反映有商廈業主為加快出貨，願意將物業叫價降低。他預料，今年全年整體甲廈售價會下跌約10至12%，租金則下挫約6至8%；市場「以價換量」的舉動，令下半年商廈的交投較上半年增約5至10%，全年成交量料錄約700宗。

美聯旺舖董事梁國文認為，上半年訪港旅客繼續上升，零售業及餐飲業逐步復甦，令不少相關行業的商戶進駐核心區的舖位，特別是內地餐飲品牌，願意把握本地市況仍處復甦階段時，逆市在港開設門店。另外，今年上半年商舖成交宗數約460宗，按年下跌約12.4%，金額則約102.86億元，按年下跌約6.3%。展望下半年，以價換量可吸引投資者趁低吸納，亦有更多品牌看準旅遊業和零售業發展復甦，於核心區開業或擴充。預料下半年核心區舖位的售價會微升約2%，而租金也升約5%以內，全年料做價平穩，租金漲約半成。惟民生區繼續受北上消費熱潮影響，該區舖位下半年的售價及租金均下跌約5%以內，今年租售價則分別下調約10%與約8至10%。

至於，美聯工商董事陳偉志指出，上半年工廈成交量按年減少約25%，只錄得約842宗成交，對比2023年下半年則減少約3.2%。工廈租售價方面，上半年工廈售價及租金分別累跌約5.3%及2.1%，反映上半年工廈市況仍然處於偏軟局面。預期下半年工廈成交價量將與上半年相若，註冊成交量預計介乎約850至900宗，總計全年預計約1,700至1,750宗，至於下半年租售價變動幅度約在5%以內，全年租售價預測下跌約5至10%。