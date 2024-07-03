證監會向創富行前負責人姚偉程頒布取消資格令

市場失當行為審裁處因應香港證監會早前提起的法律程序，飭令創富行資產管理前負責人員姚偉程交出從虛假交易獲取的逾560萬元非法利潤，並取消其資格，為期四年。

姚偉程於2014年8月至9月期間的22個交易日，透過由創富行管理的對沖基金的經紀帳戶及其母親的經紀帳戶，同時就眾彩股份(現稱國藥科技股份，08156)及雲博產業(現稱量子思維，08050)的股份發出買賣指示，使方向相反的買賣指示得以配對和成交，並造成相關上市股份交投活躍或在買賣價格方面的虛假或具誤導性表象的效果，令其母親的經紀帳戶獲利560萬元，損害了該對沖基金的利益。

值得留意的是，姚偉程在關鍵時間負責管理該對沖基金並為其作出投資決定，他同時亦是創富行的董事、投資總監及大股東。

審裁處針對姚偉程作出5項命令，包括頒布取消資格令，禁止姚氏在香港擔任董事或參與任何上市或非上市法團的管理，為期四年，由2024年6月28日起生效；禁止其在香港進行證券、期貨合約、槓桿外匯合約或集體投資計劃的交易，為期四年，同日起生效；他不得從事構成市場失當行為的任何行為；向政府支付561.754萬元，相等於他因市場失當行為而獲取的利潤；及須支付證監會的調查及法律費用，以及審裁處研訊程序的訟費。