證監會：法院裁定謝浚瑋進行無牌活動罪成

東區裁判法院裁定，謝浚瑋在未獲香港證監會發牌的情況下，顯示自己就證券交易執行受規管職能的罪名成立，被判處罰款4,800元，並被飭令向一名散戶受害投資者支付5萬元作為賠償，這是法院首次就違反《證券及期貨條例》第114(3)條的案件發出賠償令。

謝浚瑋承認控罪，案情指，謝浚瑋在2016年4月至2017年6月期間曾誘使該散戶投資者投資於First Asia Holdings Limited(FAH)發行的所謂「美國上市」股份，以就FAH及／或First Asia Capital Limited(FAC)籌備FAH股份據稱在香港作第二上市一事提供資金。同時向投資者提及多項事宜，當中包括一旦FAH成功在香港作第二上市，他所持有的FAH股份的投資價值將會上升100%；及如他擬將投資回報變現，便須將其FAH股份換成一家香港上市公司，即PF Group Holdings Limited(PF)的股份。當該投資者收到PF股份時，PF股價早已大幅下挫。

證監會提醒投資者務必查閱證監會網站內的《持牌人及註冊機構的公眾紀錄冊》，確保提供證券交易服務的公司及人士領有適當的牌照。

案件編號：ESS 5319/2023