美股半日市早段牛皮　港股夜期升穿萬八關

美股周三(3日)半日市早段微升，道指現升18點，報39,350點；標指升7點，報5,516點；納指升3點，報18,032點。

港股夜期報18,033點，升0.97%，較本港收市高水54點。

美股周三一系列經濟數據出爐，首先是俗稱「小非農」的ADP新增私人非農業職位，6月份為15萬個，遜預期；上周首次申領失業救濟人數23.8萬，高過預期，前周持續申領人數185.8萬，高過預期。

企業消息方面，電動車公司Tesla上季交車數量勝預期，股價周三早段續升逾3%，主要是市場解讀為該企市場份額擴大，或一直被認為電動車市場規模顯著增長，但花旗提醒，仍需關注上季賣車毛利率和新產品推出的時間表。

醫藥股消息亦多。正當認知能力備受關注的美國總統拜登要求諾和諾德給減肥藥減價，禮來的阿茲海默症藥物Kisunla獲美國食品及藥物管理局(FDA)批准上市，為全美第二隻，每四周打一針，對象為有度認知障礙或早期阿茲海默症患者，臨床測試顯示可減緩記憶及思考能力的衰退。禮來股價周二收市跌幅縮至0.84%，周三早段微升0.2%。

莫德納則獲美國政府資助1.76億美元開發基於mRNA(信使核糖核酸)技術的流感疫苗，務求加速日後應對流感大爆發的應付能力。莫德納股價升0.7%。

半導體方面，網傳傳蘋果公司(Apple Inc.)今年稍後推出的iPhone 16系列各機型會用新的A18系統晶片，不像15兩款機沿用14的A16，而摩根士丹利稱，Apple或在M5系列晶片採用台積電的先進封裝技術，應用於人工智能(AI)伺服器，明年下半年量產。Apple升約0.4%，台積電則升約2%。

另有消息指，英偉達(Nvidia)的人工智能(AI)圖像處理器(GPU)「H200」預計今年之後大量交貨，但由於Blackwell平台上市提前最少一、兩季，或影響客戶採購「H200」，「B100」則有部分能見度，預計出貨時間為明年上半年。英偉達跌0.3%。