2個全新盤加快部署　啟德項目或周四開價

踏入下半年，兩個全新盤加快推售部署，啟德項目最快周四(4日)開價。至於，屯門項目最新連開4個示範單位供傳媒率先預覽，亦有望下周公布價單。

●啟德柏蔚森I開價在即

●屯門意嵐開放4個示範單位

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣，項目第1期意嵐加快推售部署。集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，4個示範單位於今(3日)率先對傳媒開放，將於下周三(10日)正式開放予公眾參觀，有望下周開價，首批將提供至少139個單位。

●赤柱ONE STANLEY推3號洋房招標發售

建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周三(3日)上載最新銷售安排，推出3號洋房於下周一(8日)起招標發售。該集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，上述洋房位於最前排的「Asta Avenue」中心位置，實用面積4,689方呎，可享無遮擋海景，屬四房四套連書房套，設家庭室，工作間，儲物房，前後花園連泳池及天台戶型。

●元朗富豪．悅庭錄3年來首宗一手成交

●西半山YOO 18 BONHAM複式戶7,300萬沽

西半山般咸道18號豪宅項目YOO 18 BONHAM，周二(2日)以7,300萬元售出1伙複式單位。中原地產西半山首席營業董事李巍表示，項目由該行獨家代理，上述最新沽出為12至15樓複式單位，實用面積2,499方呎，採四房四套連工人房及儲物室間隔，連同1個車位售出，呎價約29,212元。

●天水圍YOHO WEST兩房成交價611萬元

●西營盤尚逸3日累沽69伙

大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，原本修訂價單，將首輪銷售中未獲揀選的3個一房單位加價1.5%，新售價將於周六(6日)起生效，惟3伙均以舊價錄得承接。其中，是日最新售出的單位為6樓G室，實用面積277方呎，成交價496.67萬元，呎價約17,930元。資料顯示，該盤於兩日前開售，至今累沽約69伙，總成交金額逾4億元。