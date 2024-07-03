大埔嘉熙三房售900萬　4年帳蝕273萬貶23%

樓市蝕讓成交不絕，大埔白石角嘉熙套三房以900萬元易手，原業主持貨約4年帳面虧蝕約273.9萬元，跌價達約23.3%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原鄭俊輝稱，柴灣杏花邨6座中層2室，屬銀主盤，實用面積約596方呎，三房間隔，望內園及學校景，叫價728萬元，因應市況減至680萬元，最終累減54.2萬元或8%，以673.8萬元成交，呎價約11,305元。

●中原李宗恩表示，北角半山賽西湖大廈3座中高層C室，實用面積約1,090方呎，三房連套房間隔，以2,500萬元放售，放盤約4個月，累減約332萬元，以2,168萬元沽出，呎價約19,890元。

●美聯陳凱廸指出，中環豐樂閣中層D室，實用面積約1,367呎，近期叫價約2,150萬元，議價後以約1,718萬元連車位售出，呎價約12,568元。

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九龍區

●香港置業謝啟源指出，長沙灣星匯居1座中層A室，實用面積約719方呎，三房連套房間隔，以1,150萬元放售，放盤約一個半月，減至1,066萬元成交，呎價約14,826元。

●美聯黃椿璿表示，長沙灣昇悅居2座極高層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔，叫價980萬元，放盤約半年，減至925萬元易手，呎價約17,892元。

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新界區

●中原陳韻兒表示，大圍柏傲莊2B座高層A室，實用面積約663方呎，三房連套房間隔，叫價約1,450萬元，累減約112萬元，以1,338萬元沽出，呎價約20,181元。原業主於2020年以1,363萬元購入單位，持貨約4年帳面蝕讓約25萬元，貶值約1.8%。

●中原胡耀祖指出，馬鞍山居屋錦鞍苑C座中層4室，實用面積約645方呎，三房間隔，以570萬元已補價自由市場價易手，呎價約8,837元。

●美聯楊浩然表示，大埔白石角嘉熙8座低層A室，實用面積約714方呎，三房連套房間隔，以900萬元獲承接，呎價約12,605元。原業主於2020年以約1,173.9萬元購入單位，持貨約4年帳面虧蝕約273.9萬元或約23.3%。

●中原蔡天賜表示，粉嶺居屋山麗苑A座中層03室，實用面積約447方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價約330萬元，議價後以320萬元易手，呎價約7,159元。

●美聯葉容生稱，上水皇府山6座中層F室，實用面積約785方呎，三房連套房間隔，以890萬元放售，議價52萬元，以838萬元易手，呎價約10,675元。

●美聯陳偉健表示，葵涌新葵芳花園E座低層3室，實用面積約408方呎，兩房間隔，以487.5萬元成交，呎價約11,948元。

●利嘉閣曾定杰指出，青衣公屋青衣邨宜偉樓高層6室，實用面積約544方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價340萬元，議價後以330萬元成交，呎價約6,066元。

●利嘉閣鄧達榮稱，將軍澳居屋康盛花園4座低層E室，實用面積約589方呎，三房間隔，以318萬元未補價第二市場價成交，呎價約5,399元。

●祥益盤嘉茵表示，屯門悅湖山莊1座中層A室，實用面積約584方呎，三房間隔，以450萬元已補價自由市場價售出，呎價約7,705元。

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