東方日報B1：息口難降　好友轉睇樓價全年跌5%

樓市撤辣一度炒熱市場氣氛，惟購買力消化得較預期快，發展商低價推盤，二手業主加大議幅，有原先看好樓價將迎來升勢的代理行，轉軚睇跌今年住宅價格表現，預計全年有約5%跌幅。

戴德梁行周三(3日)發表的香港房地產市場報告顯示，撤辣後住宅成交明顯加快，惟未能在高位持續，但預計今年第二季交易宗數約1.9萬伙，將較首季低位彈升約九成。不過，樓價在息口高企下仍然受壓，年初至今已累挫約3.8%。

該行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢指出，減息時間表較市場早前預期一再延遲，即使美國在下半年落實減息，相信調整幅度有限，本港銀行也未必立即跟隨，加上現時借貸取態審慎，導致撤辣效應未能持續。她又指，下半年發展商將繼續貼市推售新盤，令二手樓價復甦步伐受到限制，因而調低今年樓價預測。而該行於今年4月曾預測今年樓價可以上升約5至7%。

戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明指出，據該行中小型私人住宅售價指數，樓價自5月起重啟跌勢，以致各類型住宅價格下滑。

其中，代表細價盤的沙田第一城樓價按季下調約6.2%，中價樓鰂魚涌太古城，以及豪宅港島南貝沙灣，亦分別錄約3.4%及約5%跌幅。

不過，住宅租賃市場受惠外來專才及學生需求，租金指數自去年起一直穩步上升。該行相信，今年租金升勢將會延續，全年升幅料有約5%。

事實上，在樓市承接力轉弱情況下，不但業主有擴大議幅迹象，銀主亦加快出貨，周三市場上兩場拍賣會均有住宅物業以低價易手。其中，由環亞物業拍賣推出的上水居屋彩蒲苑B座高層4室銀主盤，實用面積約351方呎，已補價自由市場開價258萬元，吸引兩組買家出價競投，搶高30萬元或約11.6%，售288萬元，呎價約8,205元。據銀行網上資料，該單位初步估價約345萬元，即是次成交較估價低約57萬元，差幅約16.5%。

此外，忠誠拍賣行售出北角月明樓高層H室，屬法院令住宅物業，實用面積約631方呎，以推拍價568萬元一口價拍出，呎價約9,002元。據成交紀錄，位於上址樓下一層的同室單位，面積與坐向相同，今年1月以約650萬元轉售，反映最新拍賣售出的單位，半年明顯跌價82萬元，差幅約12.6%。

至於二手市場繼續湧現蝕讓成交，中原梁嘉駿表示，鰂魚涌栢蕙苑祥栢閣低層A室，實用面積約626方呎，三房間隔，原叫價850萬元，最終劈價100萬元，以750萬元沽出，呎價僅約11,981元。呎價料屬屋苑8年新低，原業主於2019年以1,020萬元購入單位，持貨5年帳蝕約270萬元，大幅貶值約26.5%。

另外，美聯楊浩然稱，大埔白石角嘉熙8座低層A室，實用面積約714方呎，三房連套房間隔，獲區內客以900萬元承接，成交呎價約12,605元。資料顯示，原業主於2020年以約1,173.9萬元入市，至今約4年帳面虧損約273.9萬元，蝕幅約23.3%。

■撤辣效應消散，二手樓價年內仍未回勇。（資料圖片）

■戴德梁行預計今年住宅成交量將回升約兩成。右二為鄧淑賢，右一為黎劍明。