鄧建初：5月不窮6月絕　7月有翻身希望？

傳統炒股智慧「五窮六絕七翻身」，在港股市場已不合時宜，而過往屢次測中大市方向的圖表分析，亦已失效。投資者甚為喜用的簡單移動平均線，更是失敗表表者。

長揸股票，不但未能致富，更可能損失慘重。箇中原因是世界政局動盪，持續加息引致資產下滑，外資主力沽空港股，抗衡之北水傾向短線炒法，亦即初哥常掛口邊的「浴缸理論」模式炒法，所以要跟隨北水步伐，共同進退才能戰勝市場。

今年五月初，正當市場普遍認為大市難以升逾17,000心理關口位，甚至繼續往下尋底之際，恒指竟絕處逢生，報復式大反彈至19,706。以低位14,794計，大升4,912點或33.2%，剛好完成量度目標位19500。

股民滿心期待，普遍以為港股漸入佳景，邁向20,000關口位、甚或23,000應是指日可待，港股卻又重回六絕之魔咒，大瀉至六月半年結的低位17,583，大回吐2,313點或10.7%，並跌穿俗稱的牛熊分界線，應驗了初哥近數年常提及之「難為牛熊定分界」大型上落市。

踏入七月，究竟繼續往下探底抑或止跌回升？初哥偏向「七翻身」之上升市，因再下跌多數百點，便會觸及三重支持點，就是上次上升浪之密集區、黃金回吐比率、及量度跌幅位。且看今次會否如初哥劇本般演繹。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)