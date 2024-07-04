石醴泉：內地產業悄悄領先全球　最強製造業為...

巴黎奧運會即將拉開帷幕，田徑、游泳和籃球等傳統奧運項目依然熱門。此外，有一個頗具法國特色的項目，料將得到主場國民的熱情關注，所指的是劍擊。

劍擊是法國在奧運會歷史上獲得獎牌最多的項目，也是少數幾個在國際比賽中必須用法語進行裁判的項目之一。港人對劍擊應該也不陌生。3年前東京奧運會，張家朗通過一枚金牌掀起了全城的劍擊熱潮，因而對劍擊這項古老的運動也有了更多的了解。

其中一個意外的發現是，中國在當代劍擊獎牌榜上佔有不小席位。傳統上，劍擊起源於古代歐洲，中國無論在歷史文化、人才儲備、基礎培訓的普及率等方面應該都不佔優勢。然而，單從奧運會的成績來看，中國運動員在2000年悉尼奧運會上獲得一銀一銅，2004年雅典獲3銀，2008年北京獲一金一銀，2012年倫敦獲兩金一銅，2016年里約獲一銀一銅，2020年東京亦斬獲一金。在世界前100名男女劍手榜中，中國在重劍、花劍和配劍3個項目共有29名劍手上榜，以同樣計算法國有52位，這應該算是出乎很多人意料的成績。

手機零件業佔主導地位

進一步研究會發現，劍擊是1955年才正式引入中國。一個重要轉折事件是1984年女劍手欒菊傑在洛杉磯奧運奪金。之後，劍擊在內地逐漸小範圍地流行起來。為培養更好的劍手，中國劍擊隊做出了一系列改革，例如聘用歐洲教練等。而且，相比起田徑和游泳等運動靠專業體校輸送運動員的方式，劍擊主要是靠俱樂部培養具有潛力選手，優秀的劍手參與比賽後有機會被選進國家隊。同時，中國運動員在國際賽事中的出色成績，也激發更多小朋友願意參與和持續學習這項運動。

中國劍擊的崛起是趣味十足的故事，不禁想到在所從事的中國股票市場中，其實也有一些行業，外人不會知道中國在其中的領先地位，這些行業和公司如同中國劍擊一樣，在過去十幾二十年悄悄崛起，悄悄佔據全球龍頭的位置。

例如，全球手機市場競爭激烈，但往往普通大眾只看到知名手機品牌的競爭，很少有人會去關注手機零部件的競爭。話筒和喇叭是手機必不可少的組件，在手機微型話筒和揚聲器領域，中資公司幾乎佔據壟斷地位，而且該行業極具競爭力的公司不止一家。

其中一家位於江蘇的公司，崛起相對較早，依靠先進的技術實力和產品質量打開全球市場，全球每3部手機中就有一部搭載了他們的產品。另一家後起之秀，不僅在手機微型喇叭和話筒方面奮起直追，而且大力研發開拓穿戴式智能設備，據統計，目前它們的聲學零部件已經佔據全球中高端虛擬實境(VR)頭戴式顯示器70%的市場份額。

車載鏡頭領域優勢明顯

再例如，全球汽車市場競爭激烈，尤其是近幾年的電動車市場，但是較少人知道，在車載鏡頭領域，中資公司也頗具競爭力。有一家成立於上世紀80年代的光學產品製造商。在過去30多年的發展中，進入了手機鏡頭、車載鏡頭、擴增實境(AR)，以及VR等領域。作為全球最大的車載鏡頭供應商，它的市佔率超過30%。

另一家與之並駕齊驅的光學企業，雖然成立較晚，但經過短短10年的發展，也已經成為行業龍頭。在智能手機和平板電腦鏡頭以外，隨着產業格局的改變，這家公司也加大了在車載鏡頭領域的布局。目前各大電動車企業都在密鑼緊鼓地開發自動駕駛，而在自動駕駛中，車載攝像頭是不可或缺的部分。

凸顯經濟結構轉型決心

這些公司看似位於不同行業，但可以總體歸類為消費電子。內地過去幾十年快速的城市化和居民可支配收入的大幅增長，推動了對消費電子需求的增長，進而支撐產業的快速成長。同時，企業為贏得激烈的內地市場競爭，也願意在研發和創新上投入，導致內地的消費電子產品更多元、更新換代更迅速，在國際市場中也更具競爭力。

事實上，除了消費電子，在其他很多的領域，例如大家熟悉的「新三樣」、半導體、生物製藥等領域，內地都已經悄悄追趕上傳統製造業強國的腳步，在全球產業鏈中的地位不斷提升。從過去幾年的出口格局就可以見到，過去10年，勞工密集商品在出口總額中的佔比一路走低，資本和技術密集型產品則大幅躍升。內地政府不斷強調經濟結構轉型的決心，相信在這樣的背景下，這些靠技術、研發和消費驅動的行業會得到更大的發展空間。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上非投資建議)