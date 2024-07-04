安永：港新股市場5年內顯著改善　本地團隊非常忙碌

安永全球IPO主管George Chan接受外媒訪問時表示，從今年下半年開始，香港首次公開招股(IPO)市場將在未來5年內顯著改善，指公司在香港的資本團隊非常忙碌，預料下半年新股數目將會增加，可能較多是中型IPO，集資額介乎20億至50億港元，又料2025年市場勢頭會更好。

他表示，雖然重返2021年的高峰仍需時數年，不過趨勢已經存在，已經可以見到隧道盡頭的曙光(I can see the light at the end of the tunnel)。

報道指，過去3年，美息高企、監管審查、經濟增長放緩，以及中美關係緊張，對大中華區IPO造成限制。不過內地支持公司來港IPO，他指，許多等待A股上市的公司已決定轉而來港，加上內地經濟增長令人滿意，隨着經濟逐漸復甦，更多人開始願意花錢，預料消費品公司可能成為近期IPO受益者之一。

此外，美國聯儲局及全球主要央行正在大幅加息中撤出，他認為，如果利率能夠進一步下降，就算只是1%，也將對IPO市場產生重大影響。至於中國公司在美國IPO，他表示，預計目前對上市的審查屬暫時性，儘管數據安全規則仍將是一個障礙。

報道援引安永上月報告指，今年上半年香港IPO集資15億美元，按年銳減34%，回望2020及2021年，當時每年有超過100宗IPO，集資達數百億美元。

惟他提到，與過去5年相比，今年本港新股上市後表現轉好，報道援引數據指，上半年新股平均首日回報率24%，遠高於去年同期1%的平均水平。