李澤銘：港股暫未見方向 理想汽車具反彈動力
2024年07月04日 11:52
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紅蟻資本投資總監李澤銘表示，內地近期公布的經濟數據較預期差，加上人民幣匯價弱勢，內地股市持續受壓，限制港股反彈勢頭，恒指料在17,400點至18,200點窄幅上落，短期難望突破。市場仍然關注7月中旬內地三中全會，屆時政策方向或有基本定調，但相信此前大市難有突破。板塊方面，與實體經濟相關的股份，如消費零售股、內需股或電商股等料仍有沽壓；相反高息國企如電訊股、電力股、石油股、煤股及內銀股料繼續受市場追捧。
傳聞消費稅改革將近，奢侈品、高檔服務或率先試點。李認為若然內地相關奢侈品因消費稅生效而導致售價上升，或會刺激消費者來港購物意欲，但仍難逆轉本港整體消費疲弱的趨勢，本地零售股難寄厚望，暫未宜沾手。
在價格戰拖累下，不少車企均面對營運壓力，股價亦受影響。不過，內地上半年推出補貼政策，車企5月、6月銷售表現明顯改善，造車新勢力近期股價亦現反彈。李澤銘認為「蔚小理」中，以理想汽車(02015)銷量表現最出色，股價最具反彈潛力，有望上試5月下跌裂口底部約85元，若7月銷售表現對辦，股價進一步回補下跌裂口頂部97元應冇難度；相反小鵬(09868)銷售表現跑輸同業，股價難有太大反彈空間。