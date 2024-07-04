反駁湯文亮「逢4退1」說法　叙福樓黃傑龍：今年關7店開7店

黃傑龍表示，截至7月4日，以上市公司叙福樓計，共12個品牌58間分店，例如牛角21間、牛角buffet 6間、MMC牛涮鍋 7間、The Matcha Tokyo 9間、溫野菜4間、牛角次男坊3間、好呷/和平飯店/永華日常各2間(共6間)、還有歷史最長久、其父親經營時代已有的煲仔王及最新人氣日本品牌、位於IFC的挽肉與米。

他指，「消費市道唔好係你知我知單眼佬都知，有出下街都見到感受到的。」公司今年已經決定結業的共7間，包括3、4月結業的2間牛涮鍋及上星期公布的「一次4間」。

不過黃傑龍同時指，今年已100%肯定會開的剛剛也是7間，包括今年初開的沙田第一城牛角及上星期已開的MOKO牛角等，未來快開的有大本型及黃大仙中心MMC牛涮鍋，以上新開的都是全新形象店，9月會開香港機場The Matcha Tokyo，年底K11開溫野菜，還有好幾間新店最後商談中有機會今年開。

黃傑龍稱，在市道不景下今年比較保守，分店數不會大增有開有關，而且要關的也不會猶豫，由於公司完全沒有借錢反而有較大量現金，在高息環境下繼續善用資金進行分店布局轉型，投資未來。