柏蔚森I首批60伙　折實平均呎價17188元　入場費386萬

新世界營業及市務(特別項目)總經理何家欣表示，首批單位包括15伙一房單位，38伙兩房單位及7伙三房單位。加推單位將會有加價空間。

遠東發展地產總裁方文昌形容，首張價單為「開森放暑價」。遠東發展營業及市務總經理陳富強指，價單設有2項付款方法，扣除最高18%折扣後，折實價介乎386.4萬至987.2萬元，折實呎價由16,008至19,690元。

入場單位為6座2樓J室，實用面積234方呎，折實呎價16,513元。兩房售價最低為5座2樓E室，實用面積353方呎，折實價598.8萬元，折實呎價約16,963元。

三房售價最低為5座2樓A室，實用面積512方呎，折實價958.1萬元，折實呎價約18,713元。折扣當中，有2%屬自置優惠，買家另可選擇租務安排，年度租金為售價3.5%。項目部署周六起正式對公眾開放示範單位及同日起收票。

資料顯示，同屬跑道區對上於去年10月底推出的啟德海灣第1期，首批208伙的折實平均呎價約19,798元。