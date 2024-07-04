鄧成波家族荃灣海濱廣場遭接管　並推出市場放售

繼悅品度假酒店‧屯門後，同由鄧成波家族持有的荃灣商場物業亦淪為銀主盤，並推出市場放售。高力及萊坊(香港)今天(4日)公布，承接管人命委託為聯合代理，出售怡樂街1至9號、2至12號及怡康街1至7號、2至12號的海濱花園海濱廣場停車場及商場部分。

物業座落於荃灣永順街及怡樂街交界，物業建於1990年，為11層直立式商場設計，包括地下至8樓及兩層地庫。商場總建築面積約242,690方呎，並提供156個私家車位和15個客貨車位。

高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，物業鄰近荃灣海濱公園，沿海濱長廊步行約7分鐘直達港鐵荃灣西站；而從該站往柯士甸站 及西九龍高鐵總站，亦只需12分鐘。

場內設有兩部高速升降機，可直接從地庫停車場至商場高層；而地下大堂兩部客用升降機則連接各層（1樓除外），並設有扶手電梯。而除了地下大堂入口外，1樓和2樓亦設有通往住宅平台的出入口。

萊坊執行董事及大中華區私人客戶主管麥子興指，荃灣區的住戶向來屬高消費群組，毗鄰多個大型住宅屋苑，如海灣花園、環宇海灣、柏傲灣及海之戀等，提供逾萬個住宅單位。

該物業樓底極高，寬敞少柱，買家可考慮在購入後改造成主題式零售商店、休閒和體驗空間、教育中心或美容醫療中心等，以滿足荃灣居住人口上升，新世代對娛樂、購物和消閒的需要。

資料顯示，該物業去年10月該家族曾將上述項目推出市場放盤，當時意向價約9億元，較同年5月時叫價12億元，劈價約3億元。