富途在港推出綜合帳戶及美股碎股零佣金交易

富途證券7月6日起推出全新「綜合帳戶」功能，為本港投資者提供更優質的交易體驗以更好地把握全球投資機遇。

綜合賬戶在原有帳戶上一鍵升級，簡化帳戶切換步驟，讓投資者透過一個賬戶便能交易港股、美股、A股通、日股等全球多個市場的投資產品，實現更加靈活地管理資金和交易，提升跨市場操盤能力。

另為消除投資者預算規劃的障礙，富途於綜合帳戶中加入「費用預覽」功能。投資者只需在提交交易訂單時查詢預估費用，即可計算出投資成本，做出明智的投資決策，同時新增「訂單觸發條件」功能。投資者可以設定觸發時間、價格等條件，隨意安排系統隨時下單。

此外，富途亦推出美股碎股0佣交易，進一步降低門檻，助本港投資者輕鬆把握美股投資機會。

富途證券董事總經理謝志堅表示：「近來投資者對多元投資產品及優質投資體驗的需求日漸增加。為滿足這些需求, 我們進行了投資賬戶的全面升級，以便捷、簡潔的版面呈現給投資者使用，令多市場多品類投資可在同一帳戶下高效完成。作為全港最大的科技券商，富途致力為投資者帶來更多的投資選擇和更好的投資體驗，讓每個人有機會輕鬆捕捉全球投資機遇。相信憑藉我們強大的科技能力和富途在海外多個成熟市場的協同效應，我們能夠有效滿足香港投資者的多元化全球投資需求及賦能投資者作出最佳的投資決策。」