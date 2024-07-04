紅磡祥祺中心新一輪放售　銀主冀落實出售方案

第一太平戴維代理公開要約出售九龍紅磡紅鸞道18號One HarbourGate東座(祥祺中心)，該行指，項目自去年中推出以來，獲不少本港及內地買家青睞。接管人有意在新一輪競投，向買家落實出售方案。是次公開要約截止日期為2024年8月20日。

據了解，該物業原由深圳祥祺集團主席陳紅天持有，於2016年時以45億港元購入，其後淪為銀主盤，並曾於去年由接管人推出市場招標，而當時指原業主2022年所作的物業估值達約70億元。

項目由一座甲級寫字樓及一座商鋪組成，總樓面面積合共約27.9萬方呎，並配置155個車位，現為永明金融香港總部。第一太平戴維斯大中華區行政總裁李偉文表示，物業位處於維港海濱的黃金地段，所有樓層均享有開揚維港海景。

該行投資部首席資深董事温武忠補充，進入2024年下半年，商業物業市場經歷了從高位調整的過程，期間不乏大額交易，買家普遍將目光聚焦於優質資產。而該公司首席執行官投資辦副資深董事鄭浩賢指出，銀行接管物業幾乎主導了2024年的房地產市場，許多交易都以極具吸引力的價格達成。是次競投由接管人主導要約出售，有望再度吸引市場目光。