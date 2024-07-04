萬科傳再賣產 上海大商場權益幾乎盡沽予GIC
2024年07月04日 20:25
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內媒報道，萬科企業(02202)把上海另一個主要收租物業南翔印象城的權益賣給新加坡政府投資公司（GIC）。
報道引述天眼查的資料，上海星信曼企業管理有限公司股權上月發生變更，Reco Yiyuan Private Limited的股權比例由50%變更為98%，深圳印力管理有限公司的股權比例從50%降至2%，即把48%權益賣給對方。消息指，從萬科手中收購上述項目的企業，正是GIC。企查查資料顯示，Reco Yiyuan 成立於2018年1月，註冊地為新加坡。
嘉定印象城的實體為上海星信曼置業公司，項目總佔地面積5.4萬方米，總建築面積超31萬方米，匯集大型主力店、零售、餐飲、娛樂、公交換乘站等綜合功能，建設地點位於南翔鎮德園路陳翔路口，總投資約25.7億元人民幣（下同）。
萬科以前披露過，上海南翔印象城 MEGA建築面積約33.68萬方米，截至2023年6月底出租率高達99%，2023年上半年營業收入約1.93億元，以收入計，為萬科營運管理的前10大商業項目位列第二，排名僅次於上海七寶萬科廣場。七寶萬科廣場今年初已被賣給領展(00823)。