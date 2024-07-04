萬科傳再賣產　上海大商場權益幾乎盡沽予GIC

報道引述天眼查的資料，上海星信曼企業管理有限公司股權上月發生變更，Reco Yiyuan Private Limited的股權比例由50%變更為98%，深圳印力管理有限公司的股權比例從50%降至2%，即把48%權益賣給對方。消息指，從萬科手中收購上述項目的企業，正是GIC。企查查資料顯示，Reco Yiyuan 成立於2018年1月，註冊地為新加坡。

嘉定印象城的實體為上海星信曼置業公司，項目總佔地面積5.4萬方米，總建築面積超31萬方米，匯集大型主力店、零售、餐飲、娛樂、公交換乘站等綜合功能，建設地點位於南翔鎮德園路陳翔路口，總投資約25.7億元人民幣（下同）。