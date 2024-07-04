啟德跑道區全新盤首推60伙　入場門檻創區內新低

啟德跑道區全新盤開價，推出首批60伙，折實平均呎價約17,188元，較去年同區樓盤低約13%，實用面積234方呎的一房戶折實價由386萬元起，入場門檻為啟德新發展區歷來最低。

●啟德跑道區柏蔚森I首張價單60伙 入場費386萬元起

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS單日吸金近1.7億元

●沙田九肚富豪‧山峯四房連車位2,869萬元沽

●何文田傲玟錄「一客兩食」

何文田一手樓盤傲玟錄得「一客兩食」，共涉7,230萬元。中原地產吳國偉表示，項目最新錄得1座25樓A室及B室的成交，實用面積分別為1,445方呎及1,447方呎，均屬三套房間隔，以3,612.5萬元及3,617.5萬元售出，呎價均為25,000元，兩伙由同一組買家購入。該盤今年暫錄約36宗成交，成交金額高約11億元。

●屯門兆康NOVO LAND第3B期連沽兩伙

●將軍澳PARK SEASONS一房售479萬元

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，今(4日)錄得第2A座40樓E室的成交，實用面積322方呎，屬一房連開放式廚房間隔，成交價479.2萬元，呎價約14,881元。發展商指，整個SEASONS系列至今售出774伙，套現逾48.7億元。

●堅尼地城吉喆一房呎售約24,777元

上海商業銀行旗下的堅尼地城吉喆，周四(4日)以946.5萬元售出15樓C室，實用面積382方呎，一房間隔，呎價約24,777元。

●西營盤尚逸周五賣17伙

大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，將於周五(5日)作次輪銷售，發售17伙。該盤自月初開售至今，累計已售出69伙。發展商指，對新一輪銷情抱有樂觀的態度。

●何文田隆敍招標推售38伙

由本地黃氏家族持有的何文田太子道西296號項目隆敍，於上月首推20伙招標發售，暫未錄得承接，最新修訂銷售安排，延長招標日期至7月19日，並將推售的單位增至38伙。