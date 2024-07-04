啟德跑道區全新盤首推60伙 入場門檻創區內新低
2024年07月04日 21:34
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啟德跑道區全新盤開價，推出首批60伙，折實平均呎價約17,188元，較去年同區樓盤低約13%，實用面積234方呎的一房戶折實價由386萬元起，入場門檻為啟德新發展區歷來最低。
●啟德跑道區柏蔚森I首張價單60伙 入場費386萬元起
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作發展的啟德跑道區柏蔚森I，周四(4日)公布首張價單，提供60伙，折實平均呎價約17,188元，不但較8月前推出的同區樓盤低約13%，亦是啟德新發展區近8年來最低，是次一房入場費約386萬元。首批單位扣除最高18%折扣後，折實價介乎386.4萬至987.2萬元，折實呎價由16,008至19,690元。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS單日吸金近1.7億元
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，周四(4日)連環售出兩伙，單日吸金近1.7億元。當中，3座16樓A室，實用面積2,087方呎，屬四房雙套間隔，連1個車位成交價9,480萬元 ，呎價約45,424元。
●沙田九肚富豪‧山峯四房連車位2,869萬元沽
百利保控股(00617)等沙田九肚富豪‧山峯，周四(4日)招標售出第5座2樓A室，實用面積1,623方呎，屬四房兩套間隔，成交價2,869.6萬元，包括一個住宅車位，呎價約17,681元，成交期為180日。富豪物業代理董事衞振聲表示，該盤在短短一周後再錄成交，反映買家對市場充滿信心。
●何文田傲玟錄「一客兩食」
何文田一手樓盤傲玟錄得「一客兩食」，共涉7,230萬元。中原地產吳國偉表示，項目最新錄得1座25樓A室及B室的成交，實用面積分別為1,445方呎及1,447方呎，均屬三套房間隔，以3,612.5萬元及3,617.5萬元售出，呎價均為25,000元，兩伙由同一組買家購入。該盤今年暫錄約36宗成交，成交金額高約11億元。
●屯門兆康NOVO LAND第3B期連沽兩伙
新鴻基地產(00016)的屯門兆康NOVO LAND第3B期，亦售出兩伙，總成交金額為985.23萬元。其中，Fiskars 第2B座的19樓G室，實用面積418方呎，兩房間隔，以503.08萬元沽出，呎價約12,035元。
●將軍澳PARK SEASONS一房售479萬元
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，今(4日)錄得第2A座40樓E室的成交，實用面積322方呎，屬一房連開放式廚房間隔，成交價479.2萬元，呎價約14,881元。發展商指，整個SEASONS系列至今售出774伙，套現逾48.7億元。
●堅尼地城吉喆一房呎售約24,777元
上海商業銀行旗下的堅尼地城吉喆，周四(4日)以946.5萬元售出15樓C室，實用面積382方呎，一房間隔，呎價約24,777元。
●西營盤尚逸周五賣17伙
大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，將於周五(5日)作次輪銷售，發售17伙。該盤自月初開售至今，累計已售出69伙。發展商指，對新一輪銷情抱有樂觀的態度。
●何文田隆敍招標推售38伙
由本地黃氏家族持有的何文田太子道西296號項目隆敍，於上月首推20伙招標發售，暫未錄得承接，最新修訂銷售安排，延長招標日期至7月19日，並將推售的單位增至38伙。