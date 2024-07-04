錦綉花園洋房半年累劈480萬終獲承接　6年帳蝕百萬離場

樓市蝕讓買賣續現，元朗錦綉花園洋房半年累減約480萬元，以1,200萬元沽出，原業主持貨約6年帳面蝕讓約100萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角半山富麗園A座低層1室，實用面積約837方呎，原叫價1,280萬元，最終減價160萬元或約12.5%，以1,120萬元連雙車位售出，呎價約13,381元。

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九龍區

●中原許永生表示，長沙灣宇晴軒3座低層B室，實用面積約441方呎，兩房間隔，以680萬元放售，議價後以665萬元易手，呎價約15,079元。

●美聯吳冠衛表示，長沙灣居屋凱德苑中高層18室，實用面積約393方呎，一房間隔，5月初以450萬元放盤，減價16.2萬元，以433.8萬元未補價第二市場價成交，呎價約11,038元。原業主持貨約4年帳面獲利約128.8萬元，物業升值約4成。

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新界區

●世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山銀湖‧天峰8座低層F室，實用面積約541方呎，兩房間隔，叫價770萬元，放盤4個月，減至710萬元成交，減幅7.8%，呎價約13,124元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山居屋錦豐苑B座中層13室，實用面積約549方呎，兩房間隔，叫價580萬元，放盤2星期後減20萬元，以560萬元已補價自由市場價售出，呎價約10,200元。

●利嘉閣曾定杰稱，青衣居屋青華苑A座極高層16室，實用面積約363方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價270萬元，終以236.8萬元成交，呎價約6,523元。

●祥益盤嘉茵表示，屯門邁亞美海灣4座高層B室，實用面積約643方呎，1月以730萬連租約放盤，惟無樓可睇乏人問津，直至6月下旬租約期滿收回單位，最終交吉不足半個月，即以638萬元售出，呎價約9,922元。

●中原劉喜燕表示，元朗錦綉花園M段3街單號屋，實用面積約1,245方呎，叫價約1,680萬元，累減約480萬元，以1,200萬元沽出，呎價約9,639元。原業主於2018年以1,300萬元買入單位，持貨6年帳面蝕讓約100萬元，貶值約7.7%。

●中原張禮傑稱，元朗柏麗豪園3座高層E室，實用面積約590方呎，兩房間隔，原叫價500萬元，議價後以485萬元成交，呎價約8,220元。張禮傑指，原業主於2014年6月以386萬元買入，現轉手賬面獲利99萬元，單位10年升值26%。

●利嘉閣溫錦華指出，將軍澳維景灣畔9座低層D室，實用面積約498方呎，兩房間隔，以688萬元成交，呎價約13,815元。屋苑現有約120個放盤，最低入場費由670萬元起。

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