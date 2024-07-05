東方日報B1：港商業活動連縮兩月　經營環境年半最劣

香港經濟復甦步履仍然未穩！在新訂單與營商活動縮減，營商環境持續轉弱。標普全球公布最新數據顯示，經季節調整後，6月香港採購經理指數(PMI)進一步跌至48.2，較5月的49.2下降一個百分點，連續兩個月處於50以下的收縮區，並創自2022年9月即逾一年半以來新低。

標普全球市場財智經濟研究部副總監潘婧怡表示，從最新的香港PMI所見，新訂單與產量於6月跌幅擴大，反映營商環境轉差，在經濟低迷之下，加上區內競爭加劇，企業似乎正在掙扎邊緣。

受訪企業透露，本地及外部經濟疲弱、競爭激烈等影響了銷路。數據顯示，私營企業於6月連續兩個月減產，緊縮程度逾兩年最快，原因是新增訂單進一步萎縮。再者，來自內地和海外客戶的新訂單量亦於年中下滑。另因新訂單減少，積壓工作也連續9個月去化，個別公司更縮編裁員，因此就業水平連續兩個月下降。

價格方面，採購價格通脹捲土重來以及員工薪資帶動，6月的投入成本有所上漲。原材料價格向上，導致整體採購價格創3月以來的最大升幅；員工薪資也攀上4個月高位。整體而言，產出價格升幅不大，符合長期平均值。

對於前景展望，儘管受訪企業普遍看淡，擔憂競爭加劇和經濟低迷，但是有多家公司看好需求前景並積極採購，故此整體悲觀情緒已淡化至7個月低位。

潘婧怡認為，隨着負面情緒沖淡，企業繼續大幅增購投入品，反映對後市復甦存有希望，就業水平的下跌幅度並不太大。她續稱，本港企業對前景擔憂，當中包括成本升幅可能蠶食市場需求等因素。雖然成本通脹仍低於平均水平，但成本壓力從而產出價格通脹的信號已於6月出現，故值得端視進一步的成本升幅將對需求有何影響。

事實上，香港首5個月訪港旅客人次雖逾1,800萬，但旺丁不旺財，酒店入住率尚未恢復至疫情前高峰水平，加上港人境外消費成為趨勢，5月零售額更錄得雙位數跌幅，利息、舖租、人工又難跌，香港零售業仍在捱打。至於貿易情況，更備受中美博弈等地緣政治因素掣肘，非香港可以控制，金融地產又無瓣掂，營商景氣再現疲態，事必有因。

不過，亦有分析指出，雖然短期港PMI或會繼續處於盛衰分界線的50以下，惟料到今年第四季，若下半年訂單表現理想，支持貿易表現回穩，配合內地經濟穩步復甦，且港府推動經濟轉型漸見成效，以及美國有機會啟動減息，屆時香港經濟景氣有望出現轉機。