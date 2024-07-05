富途陸秉鈞：原油市場再起波瀾　投資機遇與風險並存

近期，原油市場再度成為投資者關注的焦點。儘管一個月前石油輸出國組織（OPEC）於6月2號達成共識，同意從10月份開始，在12個月內逐步取消總計220萬桶/日的自願減產。根據該計劃，到12月，市場將恢復50多萬桶/日的產量，到明年年中，市場將恢復180萬桶/日的產量，到2025年9月，自願減產措施將完全取消。中線供應明顯增加的情況下，油價不跌反升，展現出可能觸底的跡象。事實上，由共識同意當天起，原油價格已連續四週上漲，突破大型三角形態，技術面的突破進一步增強了市場的看漲情緒。

目前油價上漲仍然相當溫和，儘管連升四週，但目前仍未升抵90元以上水平，這水平是2023年的高位，所以油價在這水平對全球通脹暫時看不到構成顯著影響。這一點對於原油相關股票的穩定性提供了重要支撐，使得投資者不用擔心通脹因素引來美國出手打壓油價。

投資機會何在？

投資原油升勢，除了現貨，直接持有期貨是最能讓回報直接完全跟隨油價升勢。但考慮到期貨這類衍生品背後的槓杆風險，股票可能會更為適合讀者們。筆者從四個維度為大家梳理相關的投資機會。

1. 開採與生產企業

2. 能源設備與服務提供商

隨著油價上漲，石油公司可能增加勘探和生產投資，為設備和服務提供商創造更多商機。雖然這個板塊的表現可能略有滯後，但在油價牛市的中後段往往會有出色表現。龍頭企業如斯倫貝謝、哈里伯頓等，在技術和市場份額方面具有顯著優势。它們近來沒有跟隨油價上漲，正好為大家帶來趁低收貨的好時機。

3. 原油相關ETF與期貨投資

對於希望直接參與油價上漲行情的投資者，原油ETF和期貨合約是較為直接的工具。然而，需要特別注意的是，這類投資工具波動性較大，風險也相對較高。對於普通投資者而言，選擇追蹤原油價格的ETF可能是更為穩健的選擇。

4. 替代能源板塊

雖然原油價格上漲可能會增加市場對替代能源的關注度，但這種影響在短期內並不顯著。從長遠來看，高油價確實可能加速"綠色轉型"進程，但投資者需要更為謹慎地評估這一板塊的投資機會。而且不可控的因素太多，除非讀者另有行業相關原因，否則單純看好油價的話，筆者並不推荐投資這板塊。

特朗普概念板塊

隨美國大選臨近，「特朗普概念」再度成為市場熱議的話題，尤其是在能源領域。眾所周知，特朗普一直是傳統能源行業的堅定支持者。在他的前任期內，美國不僅成為全球最大的石油生產國，還實現了能源獨立。

特朗普曾多次表達了他對石油行業的支持立場。他曾說：「我們將恢復美國能源獨立和能源主導地位。」在另一場演講中，他更直接地表示：「我們要讓美國石油和天然氣行業再次偉大。」這些言論清楚地展示了他對傳統能源行業的重視。

高股息率提供安全墊

原油市場的這波上漲行情，為投資者帶來了新的機遇。然而，我們也需要警惕，能源市場向來波動較大，地緣政治因素更增添了不確定性。因此，投資者在進行相關投資時，需要充分評估風險，做好資產配置。

值得一提的是，許多原油相關公司在油價高企時期累積了大量現金，使得它們有能力發放可觀的股息。高股息率不僅為投資者提供了穩定的現金流，還在一定程度上降低了投資風險，使得這些股票在波動的市場中仍具吸引力。

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

富途證券香港首席策略師

陸秉鈞