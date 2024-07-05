比特幣曾失守54000美元　逾13萬投資者爆倉

比特幣遭大規模拋售，曾失守54,000美元，低見53,700.72美元，不過最新報54,256.11美元，跌7.99%，之前已接連快速失守59,000美元、58,000美元、57,000美元三道關口。以太幣(ETH)也大跌11.03%，目前見2,879.19美元。加密貨幣大跌更拖累港股市場6隻以太幣、比特幣現貨交易所買賣基金(ETF)全線重挫。

根據Coinglass數據，過去24小時，加密貨幣市場共有逾13萬人爆倉，總金額3.75億美元。此外，CoinGecko數據顯示，加密貨幣總市值曾跌穿2.3萬億美元，24小時跌幅為3.4%，逾782億美元市值蒸發。

美國聯儲局6月會議紀錄顯示，在更多數據顯示通脹朝向2%目標邁進前，官員們不支持減息，加上市傳以太坊現貨ETF將於7月4日正式開始交易的消息落空，導致加密貨幣價格閃崩。

分析人士稱，加密貨幣投機者目前面臨一系列挑戰，包括對美國比特幣ETF的需求減弱、有迹象表明政府正處置被沒收的代幣，以及美國政治動盪帶來難以分析的影響。除此之外，倒閉的Mt.Gox交易所的管理人員正分階段將大量比特幣返還給債權人。投機者不確定80億美元中有多少最終會被出售。據情報公司Arkham Intelligence稱，上周五(6月28日)一個與Mt.Gox相關的錢包轉移價值27億美元的代幣。