姚浩然：港股反彈力弱　汽車股暫宜觀望

亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，內地消費市道疲弱，房地產市場亦未完全復原，經濟仍存不確定因素，中港股市反彈動力仍弱。投資者憧憬今個月三中全會或有特別消息出台，淡友未敢輕舉妄動，但一旦憧憬落空，提防股市料有更大調整壓力。至於美股方面，今年以來屢次破頂，他認為美股估值不算平，但企業盈利增長動力良好，加上市場預期聯儲局有望在9月減息，美股下半年仍然偏好。板塊方面，他指「美股七雄」及AI概念股值得看高一線。

美國大選前景不明朗，加上市傳德國政府出售約3,000個扣押的比特幣，令比特幣價格承壓，一度曾跌穿57,000美元關口。姚浩然認為比特幣價格55,000至56,000美元不宜有失，否則有機會進一步下跌。至於相關概念股，他指出，Coinbase受惠比特幣交易量，仍可繼續看好，但MicroStrategy長遠溢價有收窄風險，不妨吼現貨ETF更值博。