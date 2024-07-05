柏蔚森I最快周末加推　明10時起向公眾開放示位

新世界營業及市務(特別項目)總經理何家欣表示，價單提供破天荒的「匠心租務安排」，向買家提供為期兩年的租務安排，保證年度租金為物業成交價的3.5%。此安排為投資者處理瑣碎的租務事宜，由收樓時即時起租，沒有空置期及免租期，可收足兩年租務回報。惟買家須繳付差餉、地租及管理費。市場對有關安排的詢問度高，可見反應熱烈。

新世界營業及市務(特別項目)副總經理楊境豪稱，明(6日)提早於上午10時起對公眾開放示範單位。為方便睇樓客，會於周末安排5條穿梭巴士來往港九新界，遍布將軍澳，紅磡，奧運，北角及荃灣港鐵站，接載市民前往售樓處。穿梭巴士服務時間為中午12時至下午6時，每45分鐘一班車。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，啟德新發展區租務交投活躍，6月錄得約200宗租賃成交，呎租約50至逾60元，租客不少屬於醫務人員，金融企業人士等。美聯物業首席區域營業董事韋文俊表示，相信「匠心租務安排」會受到投資者歡迎。