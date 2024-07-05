差估署：5月私宅落成量按月勁減87%　港島及新界區零供應

本港住宅落成量偏低，據差餉物業估價署今日(5日)公布的最新數字，5月私人住宅落成量僅80伙，較4月的624伙大減約87.2%，當中，港島區及新界區均出現零供應情況。

分區統計方面，5月只有九龍區有私宅單位落成，以同區作比較，按月亦大減約87%，而今年2月亦曾出現兩區零供應。而截至今年5月，仍以新界區落成量佔最多，達4,158伙，較去年同期增加392伙，升幅約10.4%。九龍區及港島區則分別累錄1,335伙與186伙，按年大跌約52.2%及約72%。

而今年首5個月，私宅累積錄得5,679個單位落成，較去年同期的7,222伙，減少約21.4%，現時暫只達全年目標22,267伙的約25.5%；去年同期則達標約36.2%。

另外，以各類型面積單位落成量計，仍以實用面積431方呎以下細戶落成量較多，今年截至5月累錄2,974伙，惟較去年同期的4,050伙，減少約26.6%。其次是實用面積約431至752方呎的中小型戶，暫有2,091個單位落成，按年同期下跌約17.1%。

而按年跌幅最大類別為實用面積約753至1,075方呎中型單位，落成量共176伙，較去年同期大跌約67.6%。至於，實用面積約1,722方呎大戶，有138個單位落成，則按年大增約3.8倍。