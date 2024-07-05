私宅租金大升跑贏樓價　細單位回報率創11年半新高

住宅租金持續上升，帶動收租回報大升。據差餉物業估價署公布的5月臨時數字顯示，5個私人住宅單位面積類別中，佔4個的租金回報率按月上升，其中，實用面積431方呎以下細單位回報率上升至3.4厘，為各類最高，亦創2012年11月後的11年半新高。

上述4類面積單位的租金回報按月均上升一個百分點，當中，實用面積431方呎以下細單位回報率較去年同期只2.7厘，明顯勁漲0.7個百分點。

另外，回報率次高為實用面積約431至752方呎的中小型戶，5月漲至2.9厘，為2014年5月後的10年最高，按年升0.5個百分點。

至於，另外兩顃實用面積約753至1,075方呎中型單位，以及實用面積約1,722方呎或以上大型戶，回報率也分別升至2.6厘與2.3厘，返回今年1月時水平。而實用面積約1,076至1,721方呎中大型單位則按月未有變化，維持2.4厘。

事實上，今年5月私人住宅租金指數最新報189點，按月上升約1.02%，為2019年12月後的近4年半新高，已連漲3個月，累升約2.5%。而今年首5個月則上升約1.6%，對比同期住宅樓價指數累跌約1.7%。