CCL連跌3周累挫1.88%　續創逾7年半新低

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報141.81點，按周再跌0.69%，連跌3周共1.88%，是6月11日屯門NOVO LAND第3B期公布首張價單，6月12日恒指失守18,000點收市及6月13日美國聯儲局維持利率不變當周的市況。撤辣的利好因素已被完全消化，CCL比撤辣前143.02點低位累跌0.85%。

今年1月底恒指由近15000點升至5月中逾19000點水平，惟其後上衝無力，反覆回落至18000點以下。息口仍然高企，銀行收緊按揭，新盤繼續低價促銷，在多個利淡因素影響下，樓市觀望氣氛濃厚，整體二手樓價走勢受壓向下，但下跌幅度緩慢。CCL再跌1.81點或1.28%便到達短期目標140點水平。

本周CCL創逾7年半(402周)新低，重返2016年10月中時的水平，2024年上半年累跌3.67%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌25.89%，較2023年4月168.40點高位跌15.79%。7月4日啟德柏蔚森I公布首張價單60伙，折實平均呎價創同區逾7年新低，對本地二手樓價的影響將於7月下旬公布的CCL才開始反映，相信樓價跌勢未變。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報142.46點，按周跌0.87%。CCL(中小型單位)報141.27點，按周跌0.79%。CCL(大型單位)報144.54點，按周跌0.19%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊跌3周，分別累跌1.63%、1.75%及2.50%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊創逾7年半新低，重返2016年10月初及10月中水平；CCL(大型單位)創近7年半新低，重返2017年1月中水平。

四區樓價三跌一升。新界西CCL_Mass報130.90點，按周跌1.79%。新界東CCL_Mass報152.79點，按周跌1.69%，終止2周連升。新界西及新界東指數齊創逾7年新低，同樣重返2017年2月中時的水平。港島CCL_Mass報140.42點，按周跌0.97%，連跌2周共1.48%，指數創近8年新低，重返2016年8月初水平。九龍CCL_Mass報140.87點，按周升0.28%，連跌2周後回穩，指數繼續處於逾7年半低位，重返2017年1月初水平。

以正式買賣合約日期計，指數與2023年底相比，2024年上半年八大樓價指數齊跌，其中大型單位及新界兩區樓價跌幅較大。CCL跌3.67%，CCL Mass跌3.29%，CCL(中小型單位)跌3.23%，CCL(大型單位)跌5.71%。港島跌3.60%，九龍跌0.64%，新界東跌5.28%，新界西跌5.14%。