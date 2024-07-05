新地新城市廣場暑期推廣費增至700萬　料帶動消費額升12%

新地代理租務部副總經理許嘉雯示，新城市廣場自恐龍公園Dino Park開幕及今年第二季與主題樂園合作舉辦「Sweet Together」活動後，跨區年輕家庭客群繼續顯著增長。為進一步吸引市民及遊客在港消費，商場今年的暑假宣傳推廣費較去年增加約10%，以推出連串活動吸引電影迷及家庭客群。

她續稱，過去一連兩個周末舉辦的人氣電影假日快閃活動大受市民歡迎，當中包括不少跨區親子客群，預料在多重推廣策略下，商場整體人流及消費額者都較去年上升。

適逢四年一度的體壇盛事即將於巴黎舉行，該商場於1期1樓羅馬圓型獻技場大電視直播及重溫重點賽事，吸引區內市民一同為運動員打氣，同時，與商戶及多間運動品牌合作推出「盛夏消費賞」，發放總值2,000萬元的電子禮券，料餐飲、運動服飾及兒童用品等商戶將較為受惠。暑假是讓莘莘學子暫時放下學習壓力，於7月15至21日與連鎖快餐店舉行活動，為今屆DSE學生打氣。

另外，新城市廣場3期1樓的全面優化升級工程，將於今年第四季竣工，達10萬呎樓面空間將引入更多備受年輕及家庭客群熱愛的生活及餐飲環球品牌，有逾30間人氣店舖進駐。