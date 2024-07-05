證監會點名7家可疑虛產實體　部分提款要收費

香港證監會警示公眾，提防7家實體涉嫌從事聲稱與虛擬資產相關的欺詐活動。證監會指，有投資者報稱在有關平台提款時出問題，而某些個案，有投資者被指帳戶涉及洗錢活動或非法資金，從而暫停提。投資者被要求支付高昂的「費用」或「稅費」，以處理其提款申請或重新啟動被暫停的帳戶。

被點名的7家實體分別是XTCQT、CEG、BTEPRO、Bitones.org、Yomaex Crypto Market Limited (又稱為「Yomaex」)、Bstor(亦稱為「Bstorest」)，以及Taurusemex。其中，Taurusemex更訛稱投資者帳戶受證監會監管。另已將涉嫌實體及其各自的網站列入可疑虛擬資產交易平台警示名單，而執法部門已應證監會的要求，採取行動封鎖相關網站，但公眾應提防騙徒可能持續建立域名相似的網站。

證監會提醒，網上投資騙局可能涉及任何類型的資產和透過多種渠道進行，投資者可能會蒙受重大損失。公眾應提防在社交媒體平台及即時通訊軟件上所分享的「好得令人難以置信」的投資機會及意見。投資者在作出投資決定時應保持警惕和提防欺詐行為。

翻查證監會可疑虛擬資產交易平台警示名單，截至7月5日，累計有40個平台。