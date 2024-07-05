聯交所委任8名新上市委員會成員

香港聯交所上市提名委員會共接到71份有意擔任上市委員會職務的人士提出申請，委任主板及GEM上市委員會成員，新增包括長江和記實業集團法律總監及合規總監阮家輝、會計師行羅兵咸永道企業客戶主管合夥人及審計部合夥人黃煒邦等在內的8名新成員，以接替退任的8名成員，周五(5日)起生效。

私募基金Asia Fintech Angels聯合創始人Renu Bhatia繼續擔任上市委員會主席，而美資投行摩根士丹利亞洲董事總經理Terence Keyes繼續擔任副主席。會計師行畢馬威執業技術主管合夥人及資本市場主管合夥人劉國賢及律師事務所盛信合夥人及中國業務主管黄嘉信獲委任為副主席。

其他新成員還包括郭葉陳律師事務所合夥人陳智聰、資產管理公司高瓴資本前合夥人周紀恩、投資公司方源資本可持續發展及戰略部董事總經理方曉明、投資公司KKR亞太區法律總顧問及董事總經理LEE Daniel H、律師葉敬華，以及內地私募基金上達資本總裁翟普。

退任的成員包括陳覺忠、Matthew Emsley、陳劍音、吳燕安、廖家俊、梁寶華、李琳及邵瑩。聯交所感謝8位退任成員任內在上市委員會的服務。

主板及GEM的《上市規則》訂明，所有上市委員會成員均須每年退任，上市提名委員會每年均提名個別人士出任及連任上市委員會成員，由聯交所董事會根據建議而作出委任。今年上市提名委員會由3名香港交易所非執行董事，即主席唐家成、董事謝清海及董事周胡慕芳，以及香港證監會主席雷添良、行政總裁梁鳳儀及執行董事戴霖組成。