會財局：未刊業績停牌有上升趨勢　促企業及早定審計方案

會計及財務匯報局(會財局)一份報告顯示，截至2024年4月2日，共有66家年結日於12月的上市公司，因未能在2024年3月31日或以前公布2023年年度初步業績而被停牌，按年增加7或12%。該局提出6大關注事項，並期望核數師、上市實體管理層及審計委員會繼續通力合作，透過促進各方之間緊密及直接的溝通，及早進行審計計劃以識別審計問題並制定解決方案，從而發揮保障財務匯報質素方面的關鍵角色。

報告指出，最常見的停牌三大原因是「上市公司仍未完成財務報表編制工作，或仍在收集審計程式所需的資料及檔」、「需要額外時間對特定事項進行審計」，以及「識別出需要進一步調查的可疑交易」，佔比分別達42%、30%及17%

會財局關注1)上市實體及其審計委員會對內部控制不足及監督不力，未能確保上市實體按時編制高質素的財務報告，使公眾利益實體核數師在確保審計質素帶來重大挑戰。2)審計委員會及公眾利益實體核數師之間缺乏有效的雙向溝通以確保及時發現和解決有關的審計問題。3)上市實體管理層選擇更換核數師而非應對退任核數師提出的審計問題，此舉導致 對購買審計意見(opinion shopping)的可能性質疑。4)停牌股票由較大規模的公眾利益實體核數師，轉向外部查察記錄欠佳的較小型公眾利益實體核數師。5)公眾利益實體核數師濫用「無法表示意見」以減低其風險。6)審計計劃程式沒有及早執行以識別及解決問題。

會財局行政總裁賴翠碧表示，留意到因仍未完成財務報表編制工作或仍在收集審計程式所需的資料及檔，而延遲公布初步年度業績導致停牌的上市實體有上升趨勢。停牌股票數目從2022年的15家增加至2023年的28家，相關比例由25%增加至42%。這使核數師於3月31日的匯報截止日期前完成審計工作面臨重大挑戰。

會財局又指，對於6隻2023年度停牌股票及9隻2022年度停牌股票，公眾利益實體核數師就其持續經營問題發表了「無法表示意見」的審計意見。儘管因為持續經營問題導致公眾利益實體核數師「無法表示意見」，並不會導致上市實體停牌，但會財局提醒所有投資者及其他財務報表使用者，「無法表示意見」表明公眾利益實體核數師無法對上市實體的整體財務報表發表意見。

會財局主席黃天祐強調，公眾利益實體核數師在確保審計和財務匯報質素方面扮演關鍵角色，而上市公司停牌可能意味着存在營運問題，需要額外的時間和努力來解決。公眾利益實體核數師、上市實體管理層及審計委員會必須繼續有效履行其責任，並將審計質素置於其他考量之上。通過這種方式，公眾利益實體核數師、上市實體管理層及審計委員會捍衞審計過程的公信力，確保財務報表的可靠性，從而維護投資者對香港資本市場的信心。