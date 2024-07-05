內地擬修例　財務造假刑期上限升至10年

中國證監會、公安部、財政部、中國人民銀行、金融監管總局、國務院國資委聯合發布《關於進一步做好資本市場財務造假綜合懲防工作的意見》(下稱《意見》)，擬加大刑事追責力度、出台背信損害上市公司利益罪司法解釋，加大對控股股東、實際控制人組織實施財務造假、侵佔上市公司財產等行為的刑事追責力度。

中證監稱，一是在立法層面上，推動修訂《證券法》，對違規信披公司和責任人的罰款上限由60萬元、30萬元人民幣(下同)，大幅提升至1,000萬元、500萬元，對欺詐發行的罰款上限由募集資金的5%提高到1倍，並且把《刑法修正案(十一)》的違規披露的刑期上限由3年提高至10年，中介機構及從業人員出具虛假證明文件最高可判10年有期徒刑。二是在立體化追責上，行政處罰是立體化追責的一環，刑事追責和民事賠償也是立體化追責的重要組成部分。

中證監續指，今年以來已依法將40多宗財務造假、資金佔用、違規擔保等案件移送公安機關。中國證監會指導投資者服務中心，積極支持投資者發起民事追償訴訟，綜合運用先行賠付、支持訴訟、代位訴訟等，強化投資者賠償救濟。目前正在對上市公司(包括部分退市公司)重大違法案件支持投資者向人民法院申請發起普通代表人訴訟10宗，在審支持訴訟22宗。

《意見》又指，要深挖上市公司董事、高級管理人員挪用資金、職務侵佔、背信損害上市公司利益等違法犯罪線索。供應商、客戶、中介機構、金融機構等第三方人員配合實施財務造假構成犯罪的，依法堅決追究刑事責任。推動完善民事追責支持機制。探索建立證券公益訴訟制度。推動簡化登記、訴訟、執行等程序，完善示范判決機制，加大證券糾紛特別代表人訴訟制度適用力度。統籌運用先行賠付、支持訴訟、代位訴訟、行政執法當事人承諾等一系列投資者賠償救濟制度機制，進一步提高違法成本。