國泰擬向港府全數贖回及註銷餘下優先股 涉額逾99億元

贖回價格為每股優先股100港元加上計算至(但不包括)2024年7月31日的任何未付優先股股息，總額合共約99.77億港元。港府於持有全部1.95億股優先股期間的應佔股息總額約為24.4億港元。

在7月31日完成最後贖回後，所有優先股將已被全部贖回及註銷，而港府任命2名觀察員進入董事局的權利將自動終止。

另外，港府就國泰航空周五(5日)公布，計劃於今年7月31日以97.5億元向政府全數回購餘下百分之五十的優先股，政府發言人回應如下：

特區政府於2020年6月運用土地基金向國泰航空集團投資273億元，包括195億元的優先股(附帶可分離的認股權證)及78億元的過渡貸款，以期在2019冠狀病毒病疫情引發的突如其來衝擊下，維護香港作為國際航空樞紐的地位。根據相關投資協議，政府於2020年7月委派資深會計師唐家成及袁國強資深大律師為觀察員列席國泰董事會，直至國泰償還所有貸款、清付利息和從政府贖回所有優先股為止。

特區政府欣悉國泰將回購所有餘下優先股的決定，並感謝唐家成和袁國強在過去數年的寶貴貢獻。

港府期望國泰能全速全面恢復運力至疫情前水平，並積極拓展客貨航班網絡，不斷提升服務質素，進一步支持鞏固及提升香港國際航空樞紐的地位。