台資3300萬購油塘工廈單位　呎價3474元

台資進駐油塘工廈。利嘉閣(工商舖)地產文啟軒表示，據土地註冊處資料，油塘高輝道7號高輝工業大廈一個高層單位，新近以3,300萬港元易手，單位建築面積約9,500方呎，成交平均呎價約3,474元，登記買家為恒豐興業有限公司，該公司董事包括鼎泰豐董事長楊紀華及有關人士。

文指，該項工廈停車場可容納40呎貨櫃車，有8部貨梯，方便上落貨物，而今次售出單位能提供500A三相電，較早前已領有食物製造廠牌照及可作中央廚房用途，適合食品製造相關行業進駐，料因而吸引新買家入市。

他續稱，該廈一直深受用家歡迎，較早前同座低層全層連1個車位，亦成功吸引另一家台資食品公司進駐，全層面積約21,211方呎，成交價約6,680萬元，呎價約3,149元。據了解，買家是專營麵包與蛋糕烘焙原材料行業。

近年本港經濟反彈乏力，加上北上消費熱潮影響，本地飲食業經營正面臨挑戰，但小店或外賣店卻有增無減，反映了香港飲食市場變化，不少連鎖餐廳更提供食品加工及配送服務，藉此增強競爭力，因此吸引不少企業趁機投資入市設立中央廚房或食品工場，減低未來租金成本開支的影響。