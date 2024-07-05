粉嶺中心三房戶售575萬　持貨6年損手100萬

樓市前景未明，再有業主選擇蝕讓出貨，粉嶺中心三房戶議價後以575萬元易手，原業主持貨約6年帳面損失約100萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原黃小江表示，西營盤星鑽低層E室，實用面積約633方呎，兩房連套房間隔，6月底以1,380萬元放售，不足一周即減至1,280萬元成交，呎價約20,221元。原業主2015年以1,255萬元購入單位，持貨約9年近平手沽出。

●利嘉閣鄧惠源稱，上環御林豪庭中層B室，實用面積約354方呎，兩房間隔，以683萬元成交，呎價約19,294元。

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九龍區

●中原歐陽振邦表示，深水埗海峯高層C室，實用面積約507方呎，兩房間隔，以778萬元沽出，呎價約15,345元。

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新界區

●中原蔡天賜表示，粉嶺中心J座高層2室，實用面積約533方呎，三房間隔，開價約600萬元，議價後以575萬元易手，呎價約10,788元。原業主於2018年以約675萬元購入上址，持貨約6年帳面蝕讓約100萬元，貶值約14.8%。

●中原胡耀祖指出，馬鞍山居屋錦豐苑B座中層13室，實用面積約536方呎，兩房間隔，已補價自由市場成交價560萬元，呎價約10,448元。

●中原姚枝榮表示，火炭銀禧花園1座中層G室，實用面積約510方呎，兩房間隔，原叫價約550萬元，減價後以490萬元沽出，呎價約9,608元，新買家具有内地背景。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢大坑口村雙號屋全幢村屋，建築面積約2,100平方呎，四房間隔，原叫價1,500萬元，減價後以1,320萬元沽出，呎價約6,286元。原業主早於1997年6月購入上址，當時作價7.2萬元，屬原居民丁屋，至今升值1,312.8萬元，升幅達約182倍。

●中原李建華指出，荃灣環宇海灣6座低層E室，實用面積約699方呎，三房連套房間隔，享海景，減價65萬元或6.8%，以885萬元易手，呎價約12,661元。原業主2017年9月以910萬元買入單位，持貨7年帳面蝕25萬元，貶值約2.7%。

●中原梁璟華表示，青龍頭豪景花園6座高層H室，實用面積約358方呎，兩房間隔，減價15萬元，以335萬元沽出，呎價約9,358元。買家為同屋苑業主，增持單位予家人居住，原業主則於2016年以345萬元入市，持貨約8年帳面蝕讓10萬元。

●祥益黃文樂表示，屯門公屋田景邨田樂樓低層19室，實用面積約355方呎，以100萬元未補價第二市場價易手，呎價約2,817元。

●利嘉閣林英傑稱，天水圍嘉湖山莊7期景湖居8座高層G室，實用面積約547方呎，三房間隔，以500萬元放售，最終成交價475萬元，呎價約8,684元。

●香港置業范文濤表示，將軍澳蔚藍灣畔1座中層A室，實用面積約488方呎，兩房間隔，放盤約兩星期減價約60萬元，以670萬元易手，呎價約13,730元，較市價低約3%。

●利嘉閣鄧達榮指出，將軍澳峻瀅6座低層F室，實用面積約503方呎，兩房間隔，以584.8萬元成交，呎價約11,626元。屋苑現有約150個放盤，入場費約由580萬元起。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋寶明苑A座高層4室，實用面積約426方呎，兩房間隔，叫價480萬元，以470萬元成交，呎價約11,033元。原業主持貨7年帳面蝕讓30萬元。

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