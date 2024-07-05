啟德全新盤明起開放示位及收票 西營盤單幢樓沽近半
2024年07月05日 21:32
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新盤市場焦點落於啟德跑道區項目，該盤將於周六(6日)起正式對外開放示範單位及收票，發展商特別推出「租務安排」吸引投資者入市。西營盤單幢盤於5日之內沽出約79伙，佔全盤供應近一半。
●啟德跑道區柏蔚森I周六起收票
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作發展的啟德跑道區柏蔚森I，周五(5日)優先開放示範單位予代理及指定人士參觀，明起收票。發展商指，自公布價單後，市場反應熱烈，不排除最快周末加推。價單提供「匠心租務安排」，向買家提供為期兩年的租務安排，保證年度租金為物業成交價的3.5%。此安排為投資者處理瑣碎的租務事宜。
●西營盤尚逸次輪暫沽10伙
大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，周五(3日)作次輪銷售，下午3時起以價單形式發售17伙。據市場消息指，項目暫沽約10伙。該盤採單幢設計，提供161伙，由本周初開售至今，兩輪銷售合計暫售出約79伙，佔全盤約49%。
●元朗PARK YOHO Napoli四房成交價1,221萬沽
新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Napoli，最新以1,221.65萬元沽出第22座8樓A室，實用面積1,049方呎，四房間隔，呎價約11,646元。
●啟德維港1號單日沽兩伙
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，周五(5日)連錄得兩宗成交，共涉逾2,938萬元。當中，2A座31樓H室，實用面積774方呎，屬三房一套工人套間隔，以2,004.5萬成交，呎價約25,898元。另一伙為1A座25樓F室，實用面積447方呎，採兩房連開放式廚房間隔，成交價934.2萬元，呎價約20,899元。
●屯門兆康NOVO LAND第3B期5日沽10伙
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，周五(5日)再添兩宗成交，月內累沽10伙。最新售出的單位包括Fiskars 第2A座6樓H室，實用面積543方呎，三房間隔，成交價621.76萬元，呎價約11,450元。
●西南九龍維港滙四房呎價逾3萬元
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，周五(5日)售出第1座8樓A室，實用面積1,385方呎，四房間隔，成交價4,200萬元，呎價約30,325元。
●元朗雨後累售279伙
星星地產旗下元朗雨後，由開售至今(5日)累計沽出279伙，套現近17億元。踏入下半年，項目積極籌備新一輪推售攻勢，已更新價單，落實於下周一起，所有25樓「鳳凰樓層」的開放式至兩房單位統一加價1%。
●旺角千望特色戶錄終止交易
遠洋集團(03377)旗下旺角千望，新近錄得1宗終止交易個案，涉及的單位為3樓E室，實用面積179方呎，開放式間隔，連354方呎平台，原本於今年2月底，樓市全面撤辣前以383.46萬元成交，呎價約21,422元，惟交易列明於周四(4日)終止。