啟德全新盤明起開放示位及收票　西營盤單幢樓沽近半

新盤市場焦點落於啟德跑道區項目，該盤將於周六(6日)起正式對外開放示範單位及收票，發展商特別推出「租務安排」吸引投資者入市。西營盤單幢盤於5日之內沽出約79伙，佔全盤供應近一半。

●啟德跑道區柏蔚森I周六起收票

●西營盤尚逸次輪暫沽10伙

大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，周五(3日)作次輪銷售，下午3時起以價單形式發售17伙。據市場消息指，項目暫沽約10伙。該盤採單幢設計，提供161伙，由本周初開售至今，兩輪銷售合計暫售出約79伙，佔全盤約49%。

●元朗PARK YOHO Napoli四房成交價1,221萬沽

●啟德維港1號單日沽兩伙

●屯門兆康NOVO LAND第3B期5日沽10伙

●西南九龍維港滙四房呎價逾3萬元

●元朗雨後累售279伙

星星地產旗下元朗雨後，由開售至今(5日)累計沽出279伙，套現近17億元。踏入下半年，項目積極籌備新一輪推售攻勢，已更新價單，落實於下周一起，所有25樓「鳳凰樓層」的開放式至兩房單位統一加價1%。

●旺角千望特色戶錄終止交易