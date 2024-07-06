東方日報B1：華消費降級 收入向下 民生食品逆市加價
2024年07月06日 00:05
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隨着內地消費現疲態，平民化的即食麵大有市場。
內地經濟前景反覆，一直被視為內部需求指標的「國酒」─貴州茅台產品批發價和售價持續下跌，要縮減供應來托市；屬民生消費品的即食麵，坐擁約40%市場份額的康師傅控股(00322)，近日則逆市提價，消息帶動其股價周五曾創去年10月之後新高。被視為「窮人恩物」的即食麵大有市場，無懼漲價影響銷路，某程度也是內地就業市場疲軟和消費降級下的一種現象，難怪官方維持「國內有效需求依然不足」之判斷。
內媒指，內地多地網民發布康師傅自7月1日起上調部分即食麵產品的價格，其中一人展示署有「新疆頂益食品有限公司」蓋章的文件(頂益即康師傅的母企)，本月起調整紅燒牛肉味等經典系列的出廠價，之後獲康師傅電商官方旗艦店的客戶服務人員確認，該系列已全國統一調價，又從經銷商得知，門市進貨價有所上漲。
對基層消費者而言，所幸的是康師傅最終並非「全線漲價」，且各地調整幅度不一，新疆是桶裝(碗)和袋裝每箱加4元(人民幣‧下同)，河北加5元，一箱通常是24包或12碗，但以近期小店和超市入貨價分別約45元和35元來看，加幅並不小，康師傅解釋是產品升級所致。
即食麵業務對康師傅的收入貢獻遠低於「冰紅茶」為代表的飲品部門，盈利貢獻卻平分秋色，所以「漲價獲確認」的消息使該股昨曾飆逾6%，收市漲幅收窄至1.59%；同屬台資、為內地即食麵市場第二大品牌的統一企業中國(00220)股價亦逆市升1.12%。
時值多家金融機構向員工追薪；保住飯碗，僅被國營大銀行減薪的員工可能也算幸運；近期更流傳內地年輕人興起「鬥儲錢」，不花費，節衣縮食。內地消費者憂飯碗不保遂壓縮消費，即食麵反大有市場，難怪有網民訴苦「買得起的都在漲(價)」。
另有消息指，對香港零售業有一定輿論影響力的大型社交平台「小紅書」正醞釀新一輪大裁員，幅度恐達三成，現先暫停招聘，電商產品、商業化和社區技術等核心部門恐成重災區，原因是高層覺得人手與績效比例遠遜當前電商頂流拼多多。更悲催者，市傳這家早年「員工年薪輕鬆過百萬(元)」的內地版Instagram，如今連32歲的求職者都不考慮。
工信部部長金壯龍昨發表「進一步擴大製造業有效投資」等關於中國工業升級的言論時，也重申國內有效需求依然不足，工業經濟向好之餘仍面臨困難挑戰、中小企業困難仍較多。
耀才證券研究部總監植耀輝評論，消費降級大環境下，定價相對低檔的康師傅有一定市場需求，於是敢於加價，其與定位相若的統一今年股價表現優於不少食品飲料股，以及相對高檔的日清食品(01475)，原因是市場視其受惠消費降級。然而，他不建議在現水平高追，頂多是回落後關注，事關消費股本身就不乏風險，廉價餐飲多不勝數，加價對生意額的影響尚需觀察。
民生食品在漲價，愈貴愈有人買的海外奢侈品牌同樣在逆市加價。據報名牌包包LV日前已率先在內地全線門店漲價3至6%，而Dior及Givenchy等不久亦會跟隨加價，惟業界預期，在目前的景氣下，此舉料將影響銷量。